智慧表穿戴式裝置步入高原期 錸寶、智晶去年毛利率平均減少4個百分點

穿戴式裝置應用之一智慧型手表應用進入成熟期，以產能開出，PMOLED 族群去年毛利率、獲利表現均較前年衰退，錸寶 (8104) 去年稅後淨利約 3.4 億元，年減率約 1 成，每股盈餘 5.66 元，智晶 (5245) 去年稅後淨利 1.39 億，年減率 49.75%，每股盈餘 3.07 元。根據市調機構 Gartner 統計數據顯示，去年全球穿戴式裝置出貨量 1.78 億台，今年將會成長到 2.25 億台，智慧手表類別逐漸邁入成熟期，按分眾供應可區分為四大類型：大型消費性電子品牌、時尚和傳統鐘表品牌、兒童手表，以及專門鎖定特殊用途品牌的利基型族群和新創業者，例如：需要監測特定健康問題的人士，目前市場由蘋果、Fitbit、三星等三家公司稱霸。



智慧手表成長力道放緩，壓抑 PMOLED 個股去年毛利率、獲利表現，錸寶去年營收 25.19 億，毛利率 20.66%，較前年減少 4.56 個百分點，稅後淨利 3.4 億，年減率一成，每股稅後盈餘 5.66 元，擬配息 3 元。



智晶去年營收 16.9 億，毛利率 27.11%，較前年減少 4.1 個百分點，稅後盈餘 1.39 億，年減率 49.75%，每股盈餘 3.07 元，創下近四年新低。