牧德預計4月2日轉上市 外資持股已逾25%

AOI 設備商牧德 (3563) 將訂於 4 月 2 日在交易所正式掛牌，轉為上市公司，股本仍為 4.26 億元，股號仍為 3563，而所屬類股將由其他類股轉換為光電類股。牧德提到，自家與韓國 Koh Young 及馬來西亞 Vitrox 號稱亞洲 AOI 三家主要業者，主要競爭對手皆為世界級公司，如 KLA-Tencor、Orbotech 等等，此次上櫃轉上市的計劃，可以增加國際間的曝光度與知名度，有助於業務發展，今年牧德也將加強台灣、中國大陸以外的亞洲市場，韓國子公司已經開始運轉，期待透過新通路佈建，鞏固自身競爭優勢。



牧德董事長汪光夏提到，AOI 是一種技術，而非只能運用在某一種產業，不同產業面對大環境變動也許會有興衰，但 AOI 技術可以應用的層面非常廣泛，當科技越來越發達，產品越來越精密，自動光學檢測是不可逆的趨勢，牧德的外資持股比例也已超過 25%，上市後，將能吸引更多國際投資機構的關注。



受惠五箭策略與持續開拓 AI 新應用，牧德從 2016 年 6 月至今，連續 33 個月營收呈現年度正成長，今年 1、2 月累計營收年增率仍有 14.14%，在淡季及大環境不佳的狀況下，公司營運表現都能保持在很穩定成長的狀態，且隨著第二季將至，公司預期未來表現應可期待。