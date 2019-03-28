新光金未實現金融資產翻正 回升逾1100億元

去年 10 月股、債市大震盪，旗下有壽險金控公司資產波動之大，令人膽戰心驚！公允價值進綜合損益 (FVOCI)、成本攤提(AC) 項下金融資產投資評價彈升近 1100 億元，新光金 (2888) 合併權益 (淨值) 由去年底 702 億元，回升到近期 890 億元，金融資產未實現損益評價由去年損失 194.9 億元轉為正數，長期持有 AC 項下固定收益金融商品由去年底負 900 多億元同步轉正，整體金融資產價值回升幅度已超過 1100 多億元。新光金去年合併稅後淨利為 104.79 億元，年減 6.6%，歸屬母公司淨利為 97.5 億元，每股盈餘為 0.89 元，每股淨值為 11.8 元，相較去年第三季底，每股淨值大降 2.76 元，平均 RBC(資本適足率)約 227%，近期國際資本市場行情回穩，淨值持續上升 890 億。
去年新光金外匯避險成本金額約 292 億元，避險成本 1.72%，近期 CS、NFD 等外匯工具成本下滑，新光金預期，避險成本不超去年水準，全年避險成本目標約 1.5%。
去年新光金運用資金部位 2.6 兆元，不動產業投資比重 5.6%，收益率 1.72%；擔保放款投資比重 2.1%、收益率 1.82%；保單貸款 4.3%、收益率 5.79%；國外股票 3.7%、國外固定收益 (含國際板債券) 為 66.1%，國外股債收益率 3.57%；國內固定收益投資比重為 5.3%、國內股票 10.7%，國內股債收益率 7.04%；現金比重上升到 2.3%，收益率 0.66%，收益率為 4%，資金成本約 4.08%，惟今年保單銷售以外幣保單為重心，負債成本下滑幅度會縮小，落在 5～9 個基準點。
今年新光金力求經常收益持穩，股息收入約 142 億元，有 4 棟不動產完工挹注下，租金收入由去年 39 億元，增長到 42 億元，至於海外投資比重已達 63%，其將衝刺外幣保單，透過原幣投資海外市場，降低避險成本，而外匯變動準備金餘額亦由去年底 47.3 億元，增至近期 73 億元。
去年 10 月股、債市大震盪，旗下有壽險金控公司資產波動之大，令人膽戰心驚！公允價值進綜合損益 (FVOCI)、成本攤提(AC) 項下金融資產投資評價彈升近 1100 億元，新光金 (2888) 合併權益 (淨值) 由去年底 702 億元，回升到近期 890 億元，金融資產未實現損益評價由去年損失 194.9 億元轉為正數，長期持有 AC 項下固定收益金融商品由去年底負 900 多億元同步轉正，整體金融資產價值回升幅度已超過 1100 多億元。新光金去年合併稅後淨利為 104.79 億元，年減 6.6%，歸屬母公司淨利為 97.5 億元，每股盈餘為 0.89 元，每股淨值為 11.8 元，相較去年第三季底，每股淨值大降 2.76 元，平均 RBC(資本適足率)約 227%，近期國際資本市場行情回穩，淨值持續上升 890 億。