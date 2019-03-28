新光金未實現金融資產翻正 回升逾1100億元

去年 10 月股、債市大震盪，旗下有壽險金控公司資產波動之大，令人膽戰心驚！公允價值進綜合損益 (FVOCI)、成本攤提(AC) 項下金融資產投資評價彈升近 1100 億元，新光金 (2888) 合併權益 (淨值) 由去年底 702 億元，回升到近期 890 億元，金融資產未實現損益評價由去年損失 194.9 億元轉為正數，長期持有 AC 項下固定收益金融商品由去年底負 900 多億元同步轉正，整體金融資產價值回升幅度已超過 1100 多億元。新光金去年合併稅後淨利為 104.79 億元，年減 6.6%，歸屬母公司淨利為 97.5 億元，每股盈餘為 0.89 元，每股淨值為 11.8 元，相較去年第三季底，每股淨值大降 2.76 元，平均 RBC(資本適足率)約 227%，近期國際資本市場行情回穩，淨值持續上升 890 億。



去年新光金外匯避險成本金額約 292 億元，避險成本 1.72%，近期 CS、NFD 等外匯工具成本下滑，新光金預期，避險成本不超去年水準，全年避險成本目標約 1.5%。



去年新光金運用資金部位 2.6 兆元，不動產業投資比重 5.6%，收益率 1.72%；擔保放款投資比重 2.1%、收益率 1.82%；保單貸款 4.3%、收益率 5.79%；國外股票 3.7%、國外固定收益 (含國際板債券) 為 66.1%，國外股債收益率 3.57%；國內固定收益投資比重為 5.3%、國內股票 10.7%，國內股債收益率 7.04%；現金比重上升到 2.3%，收益率 0.66%，收益率為 4%，資金成本約 4.08%，惟今年保單銷售以外幣保單為重心，負債成本下滑幅度會縮小，落在 5～9 個基準點。



今年新光金力求經常收益持穩，股息收入約 142 億元，有 4 棟不動產完工挹注下，租金收入由去年 39 億元，增長到 42 億元，至於海外投資比重已達 63%，其將衝刺外幣保單，透過原幣投資海外市場，降低避險成本，而外匯變動準備金餘額亦由去年底 47.3 億元，增至近期 73 億元。