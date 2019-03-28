統一實去年獲利三位數成長 擬配息0.47元 預計下半年兩新廠開始投產

統一實 (9907) 受惠產品價量提升、中國資產處分，2018 年稅前及稅後獲利三位數成長，擬配現金股利 0.47 元，預計 2019 年下半年天津與無錫兩座新廠開始投產。統一實今日下午召開股東會，揭露 2018 年財報資料，營業收入 351.04 億元，營業毛利 33.51 億元，營業利益 9.82 億元，稅前淨利 21.9 億元，年增 151.7%，淨利歸屬母公司 14.86 億元，年增 147.7%，每股盈餘 0.94 元。
董事會日前決議，擬配發現金 0.47 元，配發率為 50%，依今日收盤價 12.85 元計，現金殖利率達 3.66%。
統一實表示，2018 年因應鐵產品原物料上升、提高售價，加上客戶用料恢復以往水準，使價格、數量皆有明顯成長，且飲料包裝銷量較前一年小幅成長，惟馬口鐵產品因原物料漲幅超越售價，仍對營運造成影響。
從 2018 年產品營收來看，馬口鐵仍是主要銷售產品，營收 218.32 億元，年成長 10.92%，占比小幅提高 2 個百分點，營收貢獻達 62%；寶特瓶營收 132.71 億元，占總營收約 38%。
統一實指出，寶特瓶產品自 2012 年投資以來，握有統一中控穩定訂單，也積極開發集團外部訂單，且因應未來需求，於天津新廠增設 PET 一條飲料生產線，預計今年底投產，2020 年開始有較大的貢獻。
至於與日本大和製罐合資成立無錫統合創新包材，將作 Bottle Can 生產及行銷基地，創造附加價值更高毛利新瓶式罐 (NBC) 的新營收，預計下半年投產。
統一實 (9907) 受惠產品價量提升、中國資產處分，2018 年稅前及稅後獲利三位數成長，擬配現金股利 0.47 元，預計 2019 年下半年天津與無錫兩座新廠開始投產。統一實今日下午召開股東會，揭露 2018 年財報資料，營業收入 351.04 億元，營業毛利 33.51 億元，營業利益 9.82 億元，稅前淨利 21.9 億元，年增 151.7%，淨利歸屬母公司 14.86 億元，年增 147.7%，每股盈餘 0.94 元。