統一實去年獲利三位數成長 擬配息0.47元 預計下半年兩新廠開始投產

統一實 (9907) 受惠產品價量提升、中國資產處分，2018 年稅前及稅後獲利三位數成長，擬配現金股利 0.47 元，預計 2019 年下半年天津與無錫兩座新廠開始投產。統一實今日下午召開股東會，揭露 2018 年財報資料，營業收入 351.04 億元，營業毛利 33.51 億元，營業利益 9.82 億元，稅前淨利 21.9 億元，年增 151.7%，淨利歸屬母公司 14.86 億元，年增 147.7%，每股盈餘 0.94 元。



董事會日前決議，擬配發現金 0.47 元，配發率為 50%，依今日收盤價 12.85 元計，現金殖利率達 3.66%。



統一實表示，2018 年因應鐵產品原物料上升、提高售價，加上客戶用料恢復以往水準，使價格、數量皆有明顯成長，且飲料包裝銷量較前一年小幅成長，惟馬口鐵產品因原物料漲幅超越售價，仍對營運造成影響。



從 2018 年產品營收來看，馬口鐵仍是主要銷售產品，營收 218.32 億元，年成長 10.92%，占比小幅提高 2 個百分點，營收貢獻達 62%；寶特瓶營收 132.71 億元，占總營收約 38%。



統一實指出，寶特瓶產品自 2012 年投資以來，握有統一中控穩定訂單，也積極開發集團外部訂單，且因應未來需求，於天津新廠增設 PET 一條飲料生產線，預計今年底投產，2020 年開始有較大的貢獻。



至於與日本大和製罐合資成立無錫統合創新包材，將作 Bottle Can 生產及行銷基地，創造附加價值更高毛利新瓶式罐 (NBC) 的新營收，預計下半年投產。