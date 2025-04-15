習近平訪越南 就深化中越命運共同體提六點舉措

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-04-15 09:10

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當地時間 4 月 14 日中午，中共中央總書記、中國國家主席習近平乘專機抵達河內，應越南共產黨中央委員會總書記蘇林、越南社會主義共和國主席梁強邀請，對越南展開國是訪問。

據《新華社》報導，習近平乘專機抵達河內內排國際機場時，梁強，越共中央政治局委員、中央書記處常務書記陳錦繡，越共中央書記處書記、中央辦公廳主任黎懷忠等越南黨政領導人和地方代表親自接機。

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越南女青年向習近平獻花。禮兵分列紅地毯兩側，持槍致敬。當地青年身著民族服裝，擂響鼓樂，載歌載舞，揮動兩黨兩國旗幟，熱烈歡迎習近平到訪。

4 月 14 日下午，習近平在越共中央駐地同蘇林舉行會談，就深化中越命運共同體建設提出六點舉措。

一是增進更高水準的戰略互信。兩黨兩國領導人要像走親戚一樣常來往、多溝通。雙方要發揮好黨際、立法機構、政治協商組織等渠道作用，深化治國理政經驗交流，提高黨對推進國家現代化的領導水平。

二是建設更加牢固的安全屏障。將兩國外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制確定為部長級，增進戰略協作。發揮好防務和執法安全合作機制作用，堅決打擊網賭電詐等跨境犯罪，加強雙邊和多邊特別是瀾湄合作框架內執法司法合作，維護人民群眾生命財產安全和地區安全穩定。

三是拓展更高品質的互利合作。把握中國「新質生產力」和越南新型生產力加快形成重大機遇，推動兩國務實合作提質升級。儘早實現雙方標準軌鐵路、高速公路、智慧口岸全面聯通。推進人工智慧、物聯網等高技術合作。中國超大規模市場始終對越南敞開，歡迎更多越南優質產品對華出口。中方鼓勵中國企業赴越投資，希望越方營造更加公平友好的營商環境。

四是繫牢更加廣泛的民意紐帶。以今年「中越人文交流年」為契機，舉辦更多接地氣、得民心的友好活動，加強旅遊、文化、媒體、衛生等合作。繼續深挖紅色資源、講好友好故事，今後 3 年邀請越南青年赴華開展「紅色研學之旅」，讓兩國人民特別是青年一代了解紅色江山來之不易、兩國睦鄰友好合作彌足珍貴，為中越關係發展和各自國家建設培育更多有生力量。

五是開展更加緊密的多邊協作。共同維護第二次世界大戰勝利成果，堅定捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，加強在三大全球倡議框架內的合作。中國將堅持親誠惠容理念和與鄰為善、以鄰為伴方針，深化同周邊國家友好合作，讓中國式現代化成果更多惠及周邊。

六是實現更加良性的海上互動。把兩國領導人共識落到實處，妥善處理海上問題，擴大海上合作，下決心啟動共同開發，推動儘快達成「南海行為準則」。

兩黨總書記會談後共同見證中越雙方簽署的 45 份雙邊合作文本展示，涵蓋互聯互通、人工智慧、海關檢驗檢疫、農產品貿易、文化和體育、民生、人力資源開發、媒體等領域。