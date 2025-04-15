習近平訪越南 就深化中越命運共同體提六點舉措
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-04-15 09:10
當地時間 4 月 14 日中午，中共中央總書記、中國國家主席習近平乘專機抵達河內，應越南共產黨中央委員會總書記蘇林、越南社會主義共和國主席梁強邀請，對越南展開國是訪問。
據《新華社》報導，習近平乘專機抵達河內內排國際機場時，梁強，越共中央政治局委員、中央書記處常務書記陳錦繡，越共中央書記處書記、中央辦公廳主任黎懷忠等越南黨政領導人和地方代表親自接機。
越南女青年向習近平獻花。禮兵分列紅地毯兩側，持槍致敬。當地青年身著民族服裝，擂響鼓樂，載歌載舞，揮動兩黨兩國旗幟，熱烈歡迎習近平到訪。
4 月 14 日下午，習近平在越共中央駐地同蘇林舉行會談，就深化中越命運共同體建設提出六點舉措。
一是增進更高水準的戰略互信。兩黨兩國領導人要像走親戚一樣常來往、多溝通。雙方要發揮好黨際、立法機構、政治協商組織等渠道作用，深化治國理政經驗交流，提高黨對推進國家現代化的領導水平。
二是建設更加牢固的安全屏障。將兩國外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制確定為部長級，增進戰略協作。發揮好防務和執法安全合作機制作用，堅決打擊網賭電詐等跨境犯罪，加強雙邊和多邊特別是瀾湄合作框架內執法司法合作，維護人民群眾生命財產安全和地區安全穩定。
三是拓展更高品質的互利合作。把握中國「新質生產力」和越南新型生產力加快形成重大機遇，推動兩國務實合作提質升級。儘早實現雙方標準軌鐵路、高速公路、智慧口岸全面聯通。推進人工智慧、物聯網等高技術合作。中國超大規模市場始終對越南敞開，歡迎更多越南優質產品對華出口。中方鼓勵中國企業赴越投資，希望越方營造更加公平友好的營商環境。
四是繫牢更加廣泛的民意紐帶。以今年「中越人文交流年」為契機，舉辦更多接地氣、得民心的友好活動，加強旅遊、文化、媒體、衛生等合作。繼續深挖紅色資源、講好友好故事，今後 3 年邀請越南青年赴華開展「紅色研學之旅」，讓兩國人民特別是青年一代了解紅色江山來之不易、兩國睦鄰友好合作彌足珍貴，為中越關係發展和各自國家建設培育更多有生力量。
五是開展更加緊密的多邊協作。共同維護第二次世界大戰勝利成果，堅定捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，加強在三大全球倡議框架內的合作。中國將堅持親誠惠容理念和與鄰為善、以鄰為伴方針，深化同周邊國家友好合作，讓中國式現代化成果更多惠及周邊。
六是實現更加良性的海上互動。把兩國領導人共識落到實處，妥善處理海上問題，擴大海上合作，下決心啟動共同開發，推動儘快達成「南海行為準則」。
兩黨總書記會談後共同見證中越雙方簽署的 45 份雙邊合作文本展示，涵蓋互聯互通、人工智慧、海關檢驗檢疫、農產品貿易、文化和體育、民生、人力資源開發、媒體等領域。
雙方發表《中華人民共和國和越南社會主義共和國關於持續深化全面戰略合作夥伴關係、加快建構具有戰略意義的中越命運共同體的聯合聲明》。
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