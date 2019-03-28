〈新光金法說〉新壽海外投資滿水位 靠兩招化解

新光金控 (2888-TW) 今 (28) 日舉行法說會，副董事長李紀珠坦言，新壽海外投資已經接近滿水位，會轉為透過加碼國內投資，瞄準類債券、高息低波兩種標的以增加股息收入，並衝刺外幣保單達到不受海外投資上限影響。

受惠外幣保單需求強勁，新壽去 (2018) 年初年度保費年成長 14.1%、達 1266.6 億元，新契約價值較前一年成長超過 6%。新壽去年商品策略著重外幣保單及保障型商品銷售，外幣保單延續前一季動能，去年銷售金額年成長 37.5%、達 715.5 億元，佔初年度保費比重 56.5%。

李紀珠坦言，新壽海外投資比重目前已經接近滿水位，但不會再向金管會申請提高海外投資上限，會轉為透過加碼國內投資以增加股息收入，投資標的以類債券、高息低波為主，以增加股息收入；再者會持續衝刺外幣保單，來解決此問題。

李紀珠進一步表示，外幣保單初年度保費比重在 2016 年時才 21%，2017 年 48%，去年 56.5%，今年目標要衝刺到 7 成，衝刺外幣保單，有兩大好處，可以控管避險成本並獲取穩定利差益，第二就是因為可堆疊外幣資產，可以不受海外投資上限影響。

李紀珠說，新光金在去年股價好的時候，以換股併入元富證，讓新光金擁有穩定的三大引擎，目前新光銀行和元富證券都穩定成長，新壽也朝正向發展，只是壽險業相對受資本市場影響較大，所以策略會增加經常性收益，2018 年避險前經常收益率已高於損益兩平率，未來將朝避險後經常性損益兩平目標邁進，以穩健經營。

財務長徐順鋆表示，經常性收益有兩塊，一塊是現金股利收入，一塊是不動產租金收入，新壽去年國內外現金股利收入約 140 億元，年增加近 35 億元，今年仍會高於去年；而不動產租金收入去年 39 億元，今年隨著將有 4 棟大樓將興建完工出租，預計不動產租金收入可提升到 42 億元。