新壽首檔社會債結構型保單上架 趕在澳洲降息前鎖住高利

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-25 16:09

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新光人壽繼 2024 年推出業界首檔連結綠色債券之境外結構型商品「新光人壽穩萬利外幣投資連結型年金保險」，深獲市場青睞後，新光金 (2888-TW) 董事長魏寶生今 (25) 日宣布，2025 年開春再推出新一期「新光人壽穩萬利外幣投資連結型年金保險」，為壽險業界首檔連結社會債券的境外結構型商品，選擇權連結 ESG 基金也是業界首創，透過投資債券 8 年滿期保本，若連結之 ESG 基金表現達標，還有機會獲得額外報酬。

新光人壽「穩萬利第 2 期」募集期間 2 月 19 日到 3 月 25 日，投資標的為法國巴黎銀行發行的 8 年期社會債券連結 M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 (美元) 選擇權。

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新光人壽協理林保霖說明，「穩萬利第 2 期」保單幣別為澳幣，值得注意的是，澳洲央行 2/18 宣布降息，為 4 年來首次降息，基準利率降至 4.1%，但新壽趕在降息前鎖住高利，若未來持續降息，利差可望進一步擴大。

林保霖指出，保戶投保「穩萬利第 2 期」，躉繳之保險費經新光人壽扣除 4% 保費費用後，即為淨投資本金，將投入滿期一次給付之結構型商品投資標的，保戶持有至投資標的運用期屆滿，且發行機構或保證機構沒有違約，即可領回淨投資本金及固定配息 37%，若選擇權連結之基金表現優於參與門檻，還可享有額外潛在報酬最高 8%，在降息循環下是尋求穩定收益來源的好選擇。

年金給付期則可以根據自身財務規劃需求，選擇一次給付，或是保證期間 10 年、15 年、20 年等分期給付方式。

「穩萬利第 2 期」適合有出國留學基金、退休海外生活費用之外幣需求者。保費繳別為躉繳，保單費用透明且簡單，繳交保險費時，僅收取保費費用，沒有額外的保單管理費、部分提領費用及解約費用等其他費用。

法國巴黎銀行發行的社會債券所募集資金將用於融資合資格的社會資產，包括就業權、社會經濟進步及賦權 (公平獲取之機會)、可負擔之住宅、受教權、獲得人文及社會關懷之權利等，為社會帶來正向影響。M&G 巴黎協議全球永續股票基金投資於為《巴黎協議》氣候變遷目標做出貢獻的企業，透過排他法和正向篩選，找尋具永續商業模式及符合 ESG 標準的公司，聚焦各產業高品質價值股，選出具超額報酬潛力標的。

新光人壽長期落實母公司新光金控的「低碳」、「創新」、「共好」的永續核心發展策略，為持續具體實踐 ESG 價值，在募集期間新光人壽保戶每投資 2 萬澳幣，法國巴黎銀行將委託法國專業植樹公司 Reforest‘Action 在屏東地區種植一棵樹木，讓我們透過復育造林，以實際行動許下守護環境的承諾。