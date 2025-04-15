中國國產大飛機C919訂單破千架 600+架由金融租賃公司包辦

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-15 11:40

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中國國內三大航空公司東航、南航、國航近日發布的 2024 年度財報再次將國產大飛機 C919 推向鎂光燈下，三家公司合計營運 C919 機隊規模達 16 架，逾半透過融資租賃形式落地，這一模式不僅緩和航空公司的資金壓力，也折射出國產大飛機產業化進程中的金融創新與產業鏈協同。

作為全球首家 C919 營運商的中國東方航空 (00670-HK) 年報顯示，該公司的機隊規模已增至 10 架，累計執飛航班超 6500 班。值得注意的是，這 10 架飛機中有 6 架透過融資租賃方式持有。南航與國航則分別交付 3 架 C919，且全部採用租賃模式。這意味著，在交付的 16 架 C919 中，9 架由金融租賃公司提供資金支持。

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業內人士表示，融資租賃模式有效降低公司初始投入成本，使其能更快接收新機型並投入運營，這種輕資產運營方式尤其適合國產大飛機推廣初期，既能保障航司現金流，又能加速國產飛機市場化進程。

C919 的訂單熱潮中，金融租賃公司扮演了關鍵角色。公開資料顯示，僅東航租賃、招銀金租、工銀金租等機構便為東航提供 6 架 C919 的融資支持，南航的 3 架 C919 則分別來自交銀金租、工銀金租和南航租賃。

早在 C919 研發階段，金融機構就已提前佈置。2010 年珠海航展上，國銀金租便簽署 50 架啟動訂單，工銀金租更是連續追加訂單，累計持有 100 架 C919，成為目前最大單一採購方。

根據媒體統計，中國商飛收到的約 1500 架 C919 訂單中，超過 600 架由金融租賃公司或融資租賃公司認購，涵蓋交銀、工銀、招銀、平安等數十家機構。

某租賃公司負責人表示，看好國產大飛機的長期潛力，C919 的規模化交付不僅帶來穩定的租金收益，更將推動中國航空製造業升級，形成「研發 - 製造 - 營運 - 金融」循環。

C919 的快速落地，離不開政策層面的強力支持。今年《政府工作報告》明確提出，積極培育新興產業和未來產業，並將商業航太、低空經濟列為重點發展方向。

中國金融監理總局同步推出政策，明確鼓勵金融租賃公司參與國產航空器、引擎的融資業務。

專家指出，租賃模式本質上是為實體經濟輸血。透過融資租賃，金融資本得以精準對接高端製造業需求，既緩解航空公司資金壓力，又為製造商提供持續訂單，形成良性循環。

儘管訂單火爆，C919 仍面臨國際認證、核心技術自主化及市場競爭等多重考驗。目前，C919 核心零件仍依賴進口，國產化率不到 60%。此外，波音、空中巴士等巨頭在寬體機市場的地位，也對 C919 的全球化佈局構成挑戰。