〈新光金法說〉李紀珠：台灣壽險業可參考「日本經驗」

近期金管會高度關注壽險業過度海外投資問題，甚至想參考韓國模式，繼國泰金 (2882-TW) 指台灣壽險業領先韓國好多年，新光金 (2888-TW) 副董事長李紀珠今 (28) 日則拋出也可參考「日本經驗」，指出日本政府提供租稅誘因，導引日本壽險業者提高保障型商品到 8 成。

李紀珠說，各國經驗都值得參考，其中日本是因為也有高齡化、長期低利等問題，而且日本以前也有宣告利率高達 6% 的保單，但現在都降到約 0.25%，一樣有利差損問題，更曾有日元大幅升值，海外匯損壓力的階段，我們台灣壽險業正在面臨的問題，日本壽險業都經歷過了，尤其日本壽險業在歷經 2008 年金融海嘯一波倒閉潮之後，剩下來的壽險業如何存活，都值得台灣借鏡。

李紀珠指出，國內壽險業大賣儲蓄險，但是日本壽險業保單有 8 成都是保障型，只有 2 成是儲蓄型，主要是政府透過租稅優惠引導，讓壽險業者去賣年金險、長照險和健康險。1924 年先給投保一般壽險有 4 萬日圓的扣抵額租稅優惠，1984 年加上投保年金險租稅優惠，2012 年再增加長照險的租稅優惠。

不但如此，建構建康險資訊通報平台以營造好的投保環境，李紀珠解釋，很多人買了一堆保單，但不知道自己保了什麼，但創造一個平台，一旦住院，由壽險公司自動以保險理賠金去抵繳住院費用，「而不是像現在這樣，我生完病，還要自己去申請理賠。」省去繁瑣的理賠程序，讓民眾更自願申報已經投保的保單。

此外，談到資金去化部分，李紀珠指出，日本每年壽險保費收入占其債券年發行量的 20%，但台灣壽險保費卻是國內債券發行量的 691%，而且台灣公債還有銀行也要一起買，顯示台灣公債量根本不足以支應龐大的資金去化需求，只得轉到海外投資。

至於保單高宣告利率，李紀珠則表示，贊成政府可以嚴控保單的宣告利率，畢竟保單的風險定價需要更合理，政府嚴管是有必要的，但是，可以差異化管理，讓有能力賺到相對報酬、風控佳的壽險公司可以提供較高的保單利率，也許可以藉此「汰弱留強」。