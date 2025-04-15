蘇姿丰：超微已在台積電亞利桑那州廠投片 下一代2奈米CPU非常成功

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-15 09:35

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超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰今 (15) 日現身台大出席演講，會前受訪指出，昨天去新竹與台積電在內等多位重要夥伴會面，雙方已合作相當長的的時間，超微首款 2 奈米晶片已取得重要里程碑，新一代伺服器 CPU Venice 非常成功，感謝台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長魏哲家與其團隊的付出。

此外，超微因應美國總統川普政策，也與台積電的美國亞利桑那州廠合作，並準備量產第五代 EPYC 晶片，顯示超微在美國本土生產布局邁出重要的一步。

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蘇姿丰指出，超微近幾日將與台灣供應鏈夥伴與客戶在內的整個台灣生態系進行碰面，重申台灣供應鏈對超微來說非常重要，也始終扮演關鍵角色。

針對關稅，蘇姿丰認為，全球供應鏈變化相當動態，超微很幸運擁有廣泛且深厚的合作夥伴關係，因此能與夥伴密切合作，有效應對可能出現的供應鏈問題。

因應供應鏈韌性，蘇姿丰也說，超微需要在所有地方都擁有供應鏈，因此除了台灣對超微來說非常重要，美國方面，也完成對 ZT Systems 的併購，將滿足在美國生產的 AI 伺服器供應鏈，因此從晶片到系統端都已積極擴張在美國的布局。