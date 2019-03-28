玉晶光擬配發3.5元現金股利 將投資近20億元購置機器設備

光學鏡頭廠玉晶光 (3406) 公布股利政策。2018 年每股稅後盈餘為 9.38 元，擬配發 3.5 元現金股利，配發率為 37.3%，預計 6 月 26 日召開股東會。玉晶光為蘋果概念股之一，主要供應 iPhone 鏡頭，累計 2018 年全年合併營收 79.14 億元，毛利率為 38.75%，稅前盈餘為 12.36 億元，稅後盈餘為 9.36 億元，年減 10%，每股盈餘為 9.36 元。
玉晶光董事會也通過購置機器設備，預計投資金額約 18.82 億元。
玉晶光與大立光 (3008) 並列為 iPhone 鏡頭供應商，原本玉晶光主攻蘋果 iPhone 前置鏡頭，去年下半年切入平價版 iPhone XR 後鏡頭供應鏈。
玉晶光營運受淡季衝擊，前兩個月營收 6.46 億元，年減 45.7%。法人預期，玉晶光 3 月營收有機會逐步回升。
光學鏡頭廠玉晶光 (3406) 公布股利政策。2018 年每股稅後盈餘為 9.38 元，擬配發 3.5 元現金股利，配發率為 37.3%，預計 6 月 26 日召開股東會。玉晶光為蘋果概念股之一，主要供應 iPhone 鏡頭，累計 2018 年全年合併營收 79.14 億元，毛利率為 38.75%，稅前盈餘為 12.36 億元，稅後盈餘為 9.36 億元，年減 10%，每股盈餘為 9.36 元。