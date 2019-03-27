〈谷歌智慧台灣計劃〉啟動台灣首個Google.org專案 資助均一平台逾3000萬元

Google 去年在台啟動「Google 智慧台灣計劃」，今 (27) 日公布今年針對人才、經濟、生態系三面向的新計劃。Google 除將在 2020 年底前，讓 1 萬人接受 AI 基礎培訓、10 萬人獲得數位行銷知識培訓外，在人才培育上，也將落實社會關懷，資助均一平台教育基金會 100 萬美元，執行台灣首個 Google.org 專案。

Google 去年在台啟動「Google 智慧台灣計劃」，包括人才培育、經濟、生態系建立等三面向。Google 台灣總經理陳俊廷表示，經歷過去 1 年，Google 在台灣已訓練 5000 名 AI 與 5 萬名數位行銷人才，並將 Pixel 手機與 Google 助理帶到台灣，也在台灣完成 Google 在亞洲首宗再生能源交易。

Google 今年將延續該人才培育項目，並擴大教育訓練的範疇、降低學習 AI 與數位知識的門檻，陳俊廷表示，目標要在 2020 年底前，讓 1 萬人接受 AI 基礎培訓、10 萬人獲得數位行銷知識培訓，且今年 Google 開始將落實社會關懷納入人才培育面向，執行台灣首個 Google.org 專案。

Google.org 為 Google 的非營利機構，此次 Google.org 專案將提供均一平台教育基金會 100 萬美元資助，該機構將利用 AI 所驅動的 STEM 平台，擴大輔助教學系統規模，提供符合國中小學生需求的學習教材，並透過由志工、退休教師組成的非營利課輔機構，培訓百位教師，幫助學習資源較不足、或學習進度較緩慢的弱勢學生。

陳俊廷指出，透過 Google.org 的幫助，均一平台教育基金會目標是在 2 年內，幫助台灣 100 萬名國中小學生，消弭學習資源落差，且為豐富弱勢學生課後學習資源，均一將與 20 家非營利課輔機構合作，目標培訓出 100 名非營利組織教師。