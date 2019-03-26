〈谷歌智慧台灣計劃〉去年AI與數位行銷人才培育均達標 今年目標翻倍成長

Google 今 (26) 日公布今年度的「Google 智慧台灣計劃」，去年設下的目標均已順利達成，今年將擴大教育訓練的範疇、降低學習 AI 與數位知識的門檻，目標為讓逾 1 萬人獲得 AI 基礎培訓、超過 10 萬人獲得數位行銷培訓，人數均較去年翻倍，也將鼓勵更多台灣女性投入科技產業。

Google 去年在台公布「Google 智慧台灣計劃」，包括人才培育、經濟、生態系建立等三面向，Google 台灣董事總經理簡立峰指出，去年所設定的 AI 培訓 5000 人、數位行銷培訓 5 萬人等目標，均已順利達成，今年將延續該計畫的人才培育項目，並擴大教育訓練的範疇、降低學習 AI 與數位知識的門檻。

今年 Google 將在台灣大幅增加業界人才交流活動的規模與頻率，舉辦更多的校園招募及大學教授交流活動，也將開出更多企業實習的名額和機會。此外，簡立峰表示，女性與男性工程師一樣優秀，且女性在很多方面可以做得更好，因此 Google 也將積極參與 Women in Tech 產業活動、與高中女生交流互動，鼓勵台灣女性加入科技產業。

今年 Google 在台灣的 AI 培訓上，簡立峰表示，主要目的在降低 AI 學習的知識門檻，將針對企業提供「Machine Learning Day」機器學習專班；針對學校方面，將與產官學界 9 個合作夥伴，共同培育 80 位 AI 種子教師，將 Google 的 AI 技術知識傳授給更多人；針對開發者方面，今年將成立專為開發者進行定期培訓的團隊，推出包含線上與實體的培訓計劃。

數位行銷方面，Google 去年已在台南文化創意產業園區與台中逢甲大學，開設 Google 數位學程實體課程，今年 5 月也由南往北，於「新北社企・電商基地」開設實體課程，且 Google 數位學程內容將正式納入逢甲大學與高雄中山大學的學分課程。

簡立峰強調，除了在新北的全新辦公園區空間，有預留雙倍員工成長的目標外，今年對人才培育的目標，也是雙倍成長，預計要讓超過 1 萬人獲得 AI 基礎培訓、超過 10 萬人獲得數位行銷培訓，人數目標均為去年的 2 倍之多，自己會盡力、努力達成。