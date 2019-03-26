傑智去年毛利率挺住20%水準 EPS 1.05元 擬Q3申請上櫃

漢唐 (2404-TW) 轉投資空氣污染防制系統整合廠傑智環境 (6723-TW)，去年稅後純益為 2161 萬元，年減 32.34%，每股純益為 1.05 元，主要在公司嚴格提列備抵呆帳準備，造成稅後純益衰退，不過本業表現持穩，毛利率仍維持 2017 年約 20.63% 的水準。傑智環境董事會也通過，去年盈餘每股擬配發 0.88 元現金股利。

傑智環境由凱基證券擔任主辦推薦證券商、第一金證券也為其推薦券商，預計在 2019 年第 3 季申請上櫃。

傑智環境去年營收 5.31 億元，年增 7.01%，稅後純益為 2161 萬元，每股純益達 1.05 元，去年上半年接單比重約占全年 34%，下半年約占 66%，依工程完工比例法認列營收，去年下半年接單，將在今年認列營收，有助推動 2019 年營收高成長。傑智今年 1-2 月營收 6978 萬元，年增 32.09%

傑智環境成立於 2006 年，實收資本額 2.05 億元，主要法人股東之一為無塵室機電系統整合廠商漢唐，漢唐持股傑智環境約 49.88%。

傑智環境科技主要業務為空污防制包括揮發性有機廢氣 (VOCs) 等及 PM2.5 前驅污染源，以及空氣污染防制能資源回收設備與系統的設計、製造與安裝，並提供製造業客戶全方位空氣淨化與節能專業服務，主要產品應用領域具有品質及信賴性要求高、專利權研發保護、高度進入障礙及訂單穩定等特性。