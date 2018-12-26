傑智環境今登錄興櫃交易 明年營收看俏早盤大漲逾6成

漢唐 (2404-TW) 轉投資空氣污染防制系統整合廠傑智環境科技 (6723-TW)，今 (26) 日以每股 24 元登錄興櫃交易，在明年營運接單看俏下，早盤漲幅達 67%，股價攻上 40.3 元，

傑智環境由凱基證券擔任主辦推薦證券商、第一金證券也為其推薦券商，預計在 2019 年第 3 季申請上櫃。

傑智環境科技最新自結營運業績顯示，1-11 月營收 4.08 億元，年減 7.07%，稅後純益為 1371 萬元，每股純益達 0.82 元，傑智環境今年上半年接單比重約占全年 34%，下半年約占 66%，依工程完工比例法認列營收，預計下半年接單，將在明年認列營收，有助推動 2019 年營收高成長。

以 2018 年傑智環境科技營收來源分布來看，79% 來自台灣，20% 為中國大陸 (主要為台商)、1% 來自新加坡。

傑智環境科技成立於 2006 年，實收資本額 2.05 億元，主要法人股東之一為無塵室機電系統整合廠商漢唐 (2404-TW)，漢唐持股傑智環境科技約 49.88%。

傑智環境科技主要業務為空污防制包括揮發性有機廢氣 (VOCs) 等及 PM2.5 前驅污染源，以及空氣污染防制能資源回收設備與系統的設計、製造與安裝，並提供製造業客戶全方位空氣淨化與節能專業服務，主要產品應用領域具有品質及信賴性要求高、專利權研發保護、高度進入障礙及訂單穩定等特性。

傑智環境科技具備專利技術研發與整合化工、電控、環工、機械、熱流及自動控制之能力，客戶涵蓋高科技業、表面塗裝、塗佈印刷業、膠帶業、銅箔基板業、PU 合成皮業及化工業等，如台積電 (2330-TW)、美光、聯電 (2303-TW)、友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、中芯半導體、惠科、六和機械、宏全 (9939-TW)、聯茂 (6213-TW)、台燿 (6274-TW) 者為其客戶。

傑智環境科技提供廢氣中揮發性有機化合物 (VOCs) 的回收再利用的解決方案，以期更有效率協助客戶進行產業升級、降低空污陳情與減少客戶 VOCs 的空污罰款成本。