〈財委會報告搶先看〉立委提案擴增國安基金規模 財政部憂恐排擠四大基金婉拒

因應國際市場波動日漸劇烈，立委提案擬將國安基金規模從現有的 5,000 億元擴大至 1 兆元，立法院財委會明 (27) 日將審查國安基金條例修正草案，不過財政部認為，擴大國安基金規模恐排擠四大基金運用規模，認為維持現行條文即可。

前國安基金操盤手、立委曾銘宗提案，主張國安基金向政府四大基金最高借款額度可拉高至 8,000 億元，也就是將國安基金規模擴大至 1 兆元，但從財政部書面報告內容來看，財政部認為，國安基金歷年來進場都不曾向動用政府四大基金資源，認為沒有擴增借用額度的需要。

財政部進一步指出，擴增國安基金跟四大基金可借用額度，可能壓縮四大基金可運用規模，進而影響四大基金的財務運作效能，並引發相關受益者疑慮，主張目前國安基金可動用額度還夠，沒有跟四大基金擴增額度的急迫性，婉拒立委的提案。

至於林德福與王育敏等立委提案部分，財政部認為，國安基金過去沒有跟四大基金借用資金的案例，即便有也有相關補償與收益配套規定，財政部強調，四大基金主要目的是為了維護各基金照顧勞工及軍公教人員退休撫卹或儲蓄準備的政策目的，為保留資金運用彈性，以維持資本市場及金融市場穩定，確保國家安定，建議維持現行條文。

另外，針對顏寬恆等立委提案刪除加碼 0.625 個百分點規定部分，財政部則認為，政府四大基金主要是用來照顧勞工及軍公教人員退休撫卹或儲蓄準備的營運資金，獲取長期穩定績效、提升基金投資運用效益為目標。

財政部認為，國安基金向政府四大基金借用資金執行安定市場任務，因此有必要給予合理收益，維護其政策目的，同樣建議維持現行條文，不同意刪除加碼的規定。