漢唐轉投資傑智環境科技 26日登錄興櫃交易

空氣污染防制及其能資源回收設備與系統整合廠商傑智環境科技 (6723-TW)，將於 12 月 26 日登錄興櫃交易，參考價為每股 24 元，由凱基證券擔任主辦推薦證券商、第一金證券也為其推薦券商，預計在 2019 年 8 月送件申請上櫃。

傑智環境科技最新自結營運業績顯示，1-11 月營收 4.08 億元，年減 7.07%，自結稅後純益為 1371 萬元，每股純益達 0.82 元，傑智環境董事長張豐堂指出，今年上半年接單比重約占全年 34%，下半年約占 66%，依工程完工比例法認列營收，預計在下半年接單的部分，將在明年認列營收，有助於推動 2019 年的營收高成長。

傑智環境科技成立於 2006 年，目前實收資本額 2.05 億元，主要法人股東之一為無塵室機電系統整合廠商漢唐 (2404-TW)，漢唐對於傑智環境科技的綜合持股約 49.88%。

傑智環境科技主要業務為空污防制包括揮發性有機廢氣 (VOCs) 等及 PM2.5 前驅污染源，以及空氣污染防制能資源回收設備與系統的設計、製造與安裝，並提供製造業客戶全方位空氣淨化與節能專業服務。該公司主要產品應用領域具有品質及信賴性要求高、專利權研發保護、高度進入障礙及訂單穩定等特性。進。

傑智環境科技具備專利技術研發與整合化工、電控、環工、機械、熱流及自動控制之能力，客戶涵蓋高科技業、表面塗裝、塗佈印刷業、膠帶業、銅箔基板業、PU 合成皮業及化工業等，如台積電 (2330-TW)、美光、聯電 (2303-TW)、友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、中芯半導體、惠科、六和機械、宏全 (9939-TW)、聯茂 (6213-TW)、台燿 (6274-TW) 者為其客戶。

以 2018 年傑智環境科技營收來源分布來看，79% 來自台灣，20% 為中國大陸 (主要為台商)、1% 來自新加坡。

傑智環境科技提供廢氣中揮發性有機化合物 (VOCs) 的回收再利用的解決方案，以期更有效率協助客戶進行產業升級、降低空污陳情與減少客戶 VOCs 的空污罰款成本。

由於台灣的空污管制趨於嚴格，張豐堂表示，傑智不僅提供空污防的系統整個，同時，安裝後的持續月檢修、季檢修及年度檢修服務，也將帶來高毛利的利潤；傑智並創造出溶劑回收或廢熱回收的循環經濟模式，讓環保需求與經濟附加效益能得以並存。

由於全球空污防制產業處於快速成長擴張期，傑智環境科技將持續以擴大市占率與營運規模為優先目標。全台空污防制已為全民共識，加上新修正的《固定污染源空氣污染防制費收費費率》、《空氣污染防制法》分別於今年 6 月 29 日及 8 月 1 日公布實施，以及環保署預告將於 2020 年 9 月實施「固定污染源有害空氣污染物排放標準」草案，全面啟動製造業防制揮發性有機廢氣系統設備的剛性需求與龐大商機。



傑智環境科技積極開發布局中國與東協國家的空污防制市場，中國於 2016 年實施的《大氣污染防治法》首次將 VOCs 納入監管範圍，目標嚴格控管 VOCs 排放，十三五計畫更設定 2020 年 VOCs 總排放量需降低 10%，研調機構預期至 2020 年中國的 VOCs 防制設備市場規模將達人民幣 576 億元。