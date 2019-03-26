敬鵬業績反彈將延後到Q3 歐系外資評等中立目標價42元

敬鵬 (2355-TW) 去年年中因台灣桃園平鎮 P2、P3 廠火警，損失產能達 15%，且汽車板市場需求遲滯，歐系外資今 (26) 日發布研究報告，指敬鵬業績反彈將延後到第 3 季，預估全年稅後純益 12.08 億元，每股純益 3.04 元，維持中立評等，目標價為 42 元。

敬鵬去年財報營收 201.74 億元，年減 14.68%，毛利率 10.29%，年減 3.63 個百分點，稅後純益 1.63 億元，年減 89.12%，每股純益 0.41 元。歐系外資對於敬鵬去年第 4 季營運表現營收 44.15 億元，毛利率下滑到 8.79% ，表示並不符預期，且汽車板市場需求遲滯，敬鵬業績反彈將由原估的第 2 季，向後遞延到第 3 季。

歐系外資對於敬鵬 2019 年的業績，預估全年營收仍站在 200 億元之上，達 205.82 億元，在不計入 5.5 億元保險賠償，本業稅後純益 12.08 億元，年增率 6.4 倍，每股純益 3.04 元，維持中立評等，目標價為 42 元。外資也持續觀察包括健鼎 (3044-TW) 的市場競爭狀況，及敬鵬泰國廠 DRACO 的營運上升速度。

敬鵬董事會決議，擬配發每股 0.5 元現金股利。

敬鵬去年 4 月桃園平鎮 P2、P3 廠發生大火，火場已解除封鎖，保險公司並展開鑑定，理賠金額可望在今年入帳；同時，敬鵬積極改善泰國廠生產規模、並新建常熟新廠投入營運，盼今年可恢復成長動能。

敬鵬 2019 年 1-2 月營收 31.38 億元，年減 14.09%。