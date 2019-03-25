金管會約談家族金控 台新金吳東亮首家主動申報持股逾10%

為掌握金控家族的實質股權股權，讓最終受益人更加透明，金管會上月表示要在 2 個月內，找金控家族來「喝咖啡」，主委顧立雄今 (25) 日表示，在約談台新金 (2887-TW) 時，台新金董事長吳東亮是首家主動申報持股逾 10% 的金控，台新金展現誠意，金管會也快速核准台新金的大股東適格性。

今年農曆年前，新光人壽因透過「家族轉投資公司」交易新紡股票，間接介入新紡經營權，引發金管會關注。根據現行金控法、銀行法及保險法，同一人及同一關係人持股超過 5%，須向金管會申報；持股逾 10%，則須事先申請核准。違規者，超過部分無表決權，並將限期處分持股。

但所謂「同一人及同一關係人」很容易規避，有些經營管理階層，甚至透過成立紙上公司，控制公司經營權，但最終受益人是誰未必清楚，這也讓關係人交易容易淪為形式。

因此，金管會力促「金控家族股權透明化」，顧立雄從 2 月中起陸續約金控大股東，包括台新金、新光金吳家，開發金、中信金辜家，富邦金、國泰金蔡家等家族金控都在陸續約談中，預計 4 月初，完成所有民營金控的溝通。

今天顧立雄首度透露，約談台新吳東亮時，吳東亮表明有一家台新金的關係企業，依現行法規不必申報，但董事長換了彭雪芬後，就變成台新金的「同一關係人」，因此吳東亮家族握台新金持股正式超過 10%，即納入應申報範圍。

顧立雄表示，這些家族股權，有些是從上一代延續到下一代，有些是交付信託，有些是海外股權安排，每家情況都不一樣，只要誠實申報，金管會都不會刁難，像是台新金，金管會對台新金的大股東適格性也已核准通過。

顧立雄進一步指出，各金控大股東會自願性申報家族股權，主要還有一個誘因，也就是今年 7 月起，大股東想做委託書「無限徵求」，對金控持股要超過 10%，且須符合大股東適格性審查，若自願性申報家族股權，就可以做無限徵求。

此外，根據金管會去年 5 月資料，同一人及同一關係人持股未逾 10% 的金控，有台新金、中信金、開發金及玉山金；不過在吳東亮握有台新金正式超過 10% 浮上檯面後，只剩 3 家金控。