盯上金控家族實質股權 顧立雄已約談7成大股東喝咖啡

為掌握金控家族的實質股權股權，讓最終受益人更加透明，金管會上月表示要在 2 個月內，找金控家族來「喝咖啡」，據傳，新光吳家、元大馬家都已經進出過金管會一趟，顧立雄今 (13) 日坦言，已經見了 6、7 成的金控家族大股東，至於名單有哪些，則不願透露。

金管會金檢時發現，新壽在 2016 年 3 月到 2017 年 3 月期間，透過盤後鉅額交易將新紡股票賣給新光醫院與 2 家具「實質關係人的」的公司，等到 2017 年 5 月新紡改選後，於 2017 年 7 月買回新紡股票。由於新壽是在新紡改選前將持有的新紡股票賣給新光醫院，選後再買回持股，遭金管會認定有違反保險法 146 條之 1「保險業不得行使被投資公司的表決權」的規定。

也正因為此案，讓金管會主委顧立雄盯上金控家族的股權結構問題。

根據現行金控法、銀行法及保險法，同一人及同一關係人持股超過 5%，須向金管會申報；持股逾 10%，則須事先申請核准。違規者，超過部分無表決權，並將限期處分持股。

但所謂「同一人及同一關係人」很容易規避，有些經營管理階層甚至透過成立紙上公司，控制公司經營權，但最終受益人是誰未必清楚，這也讓關係人交易容易淪為形式。

因此，金管會擬針對大股東的監理追到實質受益人持股情況，據了解，顧立雄自 2 月底就開始親自與金控家族溝通，透過道德勸說方式，鼓勵金控大股東主動申報，申報到最終實質受益人的持股情況。

據了解，2 月底時，新光集團吳家和元大集團馬家，都出現在金管會；而 3 月初則有中信金大股東辜仲諒、國泰金大股東董座蔡宏圖等也都已喝過咖啡。

對此，顧立雄今天坦言，「咖啡之約」正在進行中，進度大概已經來到 6、7 成，都是邀金控大股東來談，了解股權結構和實質受益人，至於外傳已經見過的金控家族名單是否屬實，顧立雄笑而不答。