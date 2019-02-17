金管會盯上金控家族 顧立雄將找大股東喝咖啡

為掌握金控家族的股權，讓最終受益人更加透明，金管會將推動金融業大股東監理新措施，希望金控家族、大股東能主動確實申報所的投資公司與股權架構，以釐清最終受益人，預計本周將找家族金控的大股東「喝咖啡」溝通，再行評估修法。

金管會金檢時發現，新壽在 2016 年 3 月到 2017 年 3 月期間，透過盤後鉅額交易將新紡股票賣給新光醫院與 2 家具「實質關係人的」的公司，等到 2017 年 5 月新紡改選後，於 2017 年 7 月買回新紡股票。由於新壽是在新紡改選前將持有的新紡股票賣給新光醫院，選後再買回持股，遭金管會認定有違反保險法 146 條之 1「保險業不得行使被投資公司的表決權」的規定。

也正因為此案，讓金管會主委顧立雄盯上金控家族的股權結構問題。根據現行金控法、銀行法及保險法，同一人及同一關係人持股超過 5%，須向金管會申報；持股逾 10%，則須事先申請核准。違規者，超過部分無表決權，並將限期處分持股。

但所謂「同一人及同一關係人」很容易規避，有些經營管理階層甚至透過成立紙上公司，控制公司經營權，但最終受益人是誰未必清楚，這也讓關係人交易容易淪為形式。

因此，金管會擬針對大股東的監理追到實質受益人持股情況，據了解，顧立雄本周將親自與金控家族溝通，透過道德勸說方式，鼓勵金控大股東主動申報，申報到最終實質受益人的持股情況。

顧立雄之前就曾明確表態，「願意主動申報者，即便過去的股權安排，大股東持股有超過 10%，即便沒經適格性審查，金管會也不會為難，申報只是讓股權結構更清楚，未來大股東適格性的監理更有依據。」

根據金管會去年 5 月資料，同一人及同一關係人持股未逾 10% 的金控，有台新金、中信金、開發金及玉山金，市場預期這幾家金控可能入列首波訪談金控，加上新光吳家、國泰蔡家、富邦蔡家、永豐何家等具家族色彩的金控都會是首波訪談名單。