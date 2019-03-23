〈觀察〉壽險過度投資海外藏結構性風險 魔王級IFRS 17威脅更大

台灣保險業海外投資佔整體可運用資金 68%，不但居全世界之冠，且遙遙領先與台灣經濟體、結構相當的韓國，其占比只有 8.3%，凸顯了台灣保險業潛藏結構性風險；尤其，台灣最快將在 2024 年實施 17 號公報 (IFRS 17)，根據南韓經驗，17 號公報上路後，全體南韓保險公司需增提新台幣 1.13 兆元資本，台灣主管機關也不得不及早改善壽險業的結構性問題，以迎戰此更「魔王級」的會計準則所帶來的衝擊。

近日保險業大舉投資海外引起關注，日本壽險業海外投資僅佔 21.6%，韓國只有 8.3%，中國只有 2%，連美國也只有 12%，只有台灣不尋常，高達 68% 的資金，全部都押在海外。

到底大舉投資海外存在什麼隱憂？首先，在海外投資可能造成的匯兌損益，當壽險公司在海外資產的投資比例愈高時，其遭受到匯率變化的損益也就愈大。

去年保險業匯損就以 2323 億元創歷史新高，外匯變動準備金幾乎探底，整體壽險業都因嚴重匯損導致獲利縮水。

2018 年保險業在扣除 2323 億元的匯損後，獲利還剩約 900 多億元；但若依 IFRSs 編製的第三季綜合損益表來看，22 家壽險公司中，有 17 家都是負數，僅 5 家有實值獲利，可見此對保險業者傷害何其大。

再者，台灣公債發行量逐年降低，加上美國升息導致台美利差擴大，自然吸引壽險業者大舉赴海外投資，但也因此造成惡性循環，導致壽險公司之前銷售的長年期高利率保單的利差損不斷擴大，利差損一直是保險業一大隱憂。

雖然保險業去年還有獲利，但有實值獲利的僅有 5 家，倘若再遭遇全球資本市場逆風，財務壓力將更承壓，不只匯損的壓力，金管會主委顧立雄日前在立法院財委會提到「韓國將實施 IFRS 17，我們尚且還在厚實準備階段，更要去了解韓國的商品結構、如何可以不高度海外投資等」看得出被保險業界喻為「魔王級」的會計準則 IFRS 17，已經讓金管會提高危機意識。

所謂 IFRS 17，預定 2021 年 1 月 1 日實施，與台灣保險市場極相近的南韓即預估，實施 IFRS 17 將造成南韓壽險公司增資 42 兆韓元 (約新台幣 1.13 兆元)，且有 9 家公司可能面臨巨額增資或被接管。台灣保險業雖然預計 2024 年才接軌實施，但亦可能面臨極大增資壓力與財務減損的壓力。

其實為了疏導保險業資金，金管會從 2016 年起就透過調整保險業資本適足率 (RBC)、放寬保險業投資「5+2 產業」、同意壽險業投入長照等，在在都是希望引導壽險資金能夠多多留在台灣投資；現在還要取經韓國，希望也能師法他國以了解如何讓壽險資金回台，畢竟面對 IFRS 17 的壓力不可不慎，因此金管會急於改善目前保險業不正常的結構性問題，及早強化產業體質。