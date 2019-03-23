聯準會高鴿助台股攻克年線 後續須留意高檔獲利了結賣壓

台股在資金買盤挹注下，克服年線壓力，單週上漲 200 點，加權指數收在 10,639 點，投信認為，在美國暫緩升息與美中貿易摩擦和緩等外在不利因素排除後，雖有資金行情可望推升盤勢續攻走揚，但仍要留意高檔獲利了結賣壓出籠，選股應首重業績題材。

美國聯準會暫緩升息，更預告今年都沒有升息的空間，鴿派程度超乎市場預期，加上美中貿易摩擦緩解，激勵全球股市走揚，台股追隨美股漲勢，突破年線壓力，單週大漲近 200 點，表現頗為強勢。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，美國暫緩升息，可望讓資金重心回流新興市場，在外資偏多操作帶領下，推升台股順利攻上年線，但要留意的是，美股 S&P500 距離去年高點近在呎尺，恐將牽制台股指數轉震盪，後續行情更要轉向尋求超額報酬，選股能力相形重要。

台股雖克服年線壓力，但周書玄提醒，台股恐有高檔獲利了結的壓力，導致個股或族群因消息題材面遇回檔反壓，建議可適度調節漲多、本益比高檔之個股。

此外，半導體權值法說會後所帶起的利空出盡行情持續，市場普遍期待下半年優於上半年，國際大廠也或有釋出第 2 季至下半年市況回溫看法，但要留意的是，庫存調整期營運動能較弱，宜觀察整體恢復進程，並留意供需面變化，例如目前 Intel CPU 供應仍吃緊，恐將影響台廠出貨。



安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股跟隨美股腳步在偏多氛圍下，短期內仍可望在高點震盪盤整，預料資金短線將集中在 5G 相關議題的個股；以資金面來看，今年以來，外資呈現持續買超，籌碼面仍呈現正向趨勢。

廖哲宏認為，從技術面來看，站上年線是代表多頭的反攻態勢，未來可觀察大盤能否守穩在年線以上，但要注意的是，部分類股可能面臨資金集中與漲多伴隨的修正壓力，以目前盤勢仍偏向電子類股來看，短線要提防電子漲多修震盪整理。