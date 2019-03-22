殖利率曲線示警 12年未曾出現的衰退指標蠢動

本週聯準會 (Fed) 主席 Jerome Powell 斷言美國經濟仍然強勁，這番說法正面臨債市的嚴峻考驗。

事實上，按照特定的計算方式，政府固定收益殖利率正在顯示 2007 年以來首見的經濟衰退警訊。

3 個月期和 10 年期國債之間的利差或殖利率曲線剛剛結束史上最長連續高於 10 個基點或 0.1 個百分點的紀錄。根據 Bespoke Investment Group 的統計，這兩種期限的國債利差上次低於 10 個基點是在 2007 年 9 月，至今長達 3009 個交易日。在週四 (21 日) 下午的交易中，價差僅有 5 個基點，已接近金融危機前的倒掛現象。

經濟學家們將殖利率壓縮視為經濟從 2009 年中期復甦以來最佳經濟循環的黑暗訊號。

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 表示，「殖利率曲線正在回應市場現況，我認為就是全球經濟放緩。」「除非親眼所見，而且是全面呈現，否則通常殖利率曲線不會出現這種走勢。」

短期殖利率超過長期殖利率，被視為現在成長將高於未來的跡象。紐約 Fed 有關殖利率間的利差研究普遍被認為是最具開創性的，該研究發現最具說服力的關聯性是 3 個月和 10 年期。

為 Fed 制訂貨幣政策的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三表示，除非經濟狀況發生變化，否則可能至少在今年剩餘時間內不會很快升息。

Powell 表示，雖然歐洲和中國的經濟放緩將面臨壓力，但美國經濟「狀況良好」。他和他的同事共同降低了對美國 GDP 成長的預期，2019 年全年 GDP 成​​長率僅為 2.1%，2020 年成長率為 1.9%。

來自債市的警告

債市投資人向來認為，即使經濟走勢持平，成長也可能是一個很好的交易依據。金融市場總是影響 Fed 的決策，因此殖利率走勢可能在 FOMC 今年不會進一步升息的預測中發揮作用，儘管它們之前曾表示可能會在 2018 年 12 月升息。

Gluskin Sheff 首席經濟學家兼策略師 David Rosenberg 週四在其報告中表示，「所有人都應該看看 Fed 新聞聲明的第一段，Fed 已經降了對經濟格局的評估，它們的用字遣詞遠遠超過對數字預測所做的調整。」

與其他金融市場觀察人士一樣，Rosenberg 指出，債券與股市之間存在著不同的反應：固定收益殖利率正在下降，表明經濟成長率較低，而股市則在上漲。

他說，「股市可能不同意債市傳達的衰退訊息，但完全無視這種債券曲線的舉動將是愚蠢的，」「10 年期票據的實際殖利率與通貨膨脹相比已經下降至 14 個月低點 0.56%，從某種角度來看，它在 2008/09 經濟衰退的任何期間都沒有達到過這種低點。」