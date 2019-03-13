反彈？債券天王岡拉克：美股過去和現在都處於熊市中

即使經過年初以來強勁的反彈，岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 仍然認為美股正處於熊市中。

這位 Doubleline Capital 的創始人兼 CEO 週二 (12 日) 在投資者網路廣播中表示，「股市從過去到現在仍處於熊市中」。他還表示，2019 年股市可能再次走跌。

在去年聖誕節前夕，美股從 52 週高點下跌 20% 後跌入熊市區域。自 12 月大規模拋售以來，美股已經出現強勁反彈，標準普爾 500 指數從平安夜低點上漲近 19%，今年以來則是超過 11%。

Gundlach 將市場反彈歸功於聯準會 (Fed) 的「180 度大轉彎」。Fed 主席鮑爾近來表示將對升息採取「耐心」的方式，並表示 Fed 準備在需要時「調整」資產負債表縮減程度。他在 12 月時因描述縮減資產負債表的狀態為「自動駕駛」，讓投資人感到不安。

不過，美國疲弱的經濟數據正在釋出看跌訊號。Gundlach 在網路廣播中強調了硬數據和軟數據的惡化以及 12 月零售額的下滑。

（圖：Doubleline Capital）

Gundlach 在金融市場有「債券天王」之稱，也是頗受尊敬的預測者，他創辦的 Doubleline Capital 負責監管 1200 億美元的資產。