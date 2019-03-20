美銀美林：華爾街已經10年沒有這麼看好債券了

根據美銀美林數據，債券投資人如今對美債的看好程度達到近 10 年最高。

美銀表示，疲弱不振的經濟數據、經濟政策不確定性的增加，以及聯準會希望維持利率不變等因素的綜合作用，加強了投資人看多債券的信心，亦即美債殖利率還有下跌的空間。

美銀在週一 (18 日) 發布的報告指出，美國公債的持有部位，已經升至 2009 年以來最高。

看多美債的部位急升 (圖表取自 Market Watch)

10 年期美國公債殖利率已自去年 11 月 3.25% 的高點穩步下滑，推升長期債券價格走高。Tradeweb 數據顯示，10 年期美債殖利率目前為 2.614%，接近 2.80% 至 2.55% 之間交易區間的底部，債券價格與殖利率為反向關係。

現在市場普遍認為美國經濟已經到達周期的尾聲，更少人願意做空公債，並認為經濟成長與通膨不太可能突然升高。

在去年第 4 季市場劇烈波動之後，聯準會對經濟前景的看法也已經急轉彎，重申將保持耐心。聯準會官員指出，只要通膨不會對經濟構成威脅，他們沒有理由提高利率。通膨對政府公債是潛在威脅，因為它侵蝕了固定利息及本金未來的購買力。

根據聯邦基金期貨數據顯示，投資人認為今年降息的可能性為 25%，全年利率不變的機率為 75%。

分析師認為，隨著對經濟成長擔憂增加，很難說服投資人在升息周期的後段拋售債券。

美銀美林指出，聯準會緩解了進一步升息的擔憂，在此升息周期的後段，對殖利率曲線產生很大的錨定作用。