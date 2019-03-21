通訊＋伺服器散熱貢獻 奇鋐今年獲利拼增2成

散熱模組大廠奇鋐 (3017) 去年營收成長，但雙率下降之下，獲利衰退，EPS 2.01 元，年減 20%。展望今年，因通訊與伺服器散熱有新單挹注，加上機箱與系統產組裝產品線持續改善獲利結構，法人預估 EPS 將回升到 2.42 元的水準。奇鋐週四 (21 日) 股價在整理過後重啟攻勢，盤中大漲逾 6%，最高來到 35.2 元價位，創下波段新高價。該公司日前公佈股利政策，今年將配息 1 元，發放率未及 5 成，殖利率約 3%。



奇鋐去年營收占比中，散熱共有 58%，分為 3C 散熱的 27%，通訊風扇的 14%，伺服器與資料中心散熱約 14%，另機箱與系統組裝產品線占比合計約 35%，週邊零組件占比約 6%。



上季營收受惠傳統旺季來臨，達 79.45 億元，季增 4.3%，年增率 5.2%，但因研發費用增加，營業利益為 1.83 億元，季減 20%，年減 21.5%，低於預期，業外則因有模具與 NRE 收入挹注，使稅後突破 2 億元大關，達 2.01 億元，優於上季但低於同期，EPS 0.57 元。



累計全年營收為 290.7 億元，年增 7.3%，創下新高紀錄，但因雙率下滑，營業利益僅 7.2 億元，較同期大減 37.7%，稅後 7.11 億元，年減 19.8%，EPS 勉強保 2，來到 2.01 元。



法人指出，今年該公司主要成長動能為來自通訊散熱與伺服器、資料中心散熱需求，兩者皆有新的專案與新的客戶進場，但 3C 產品散熱仍有價格壓力，將小幅衰退，整體散熱營收預估個位數增長；而機箱與系統組裝方面，因持續改善獲利結構與自動化生產撙節費用，虧損可望收斂，預估今年整體營收將突破 300 億元大關，EPS 2.42 元，年增 2 成。



此外，基地台散熱目前營收貢獻不多，現階段通訊散熱主要動能為 4G 通訊設備，手機散熱因應 5G 需求，熱板應用將是今年發展重心，雖各品牌廠都有接觸，但是否能有貢獻還不確定。短期方面，該公司前兩月營收為 44.4 億元，年增 7%，預估 3 月業績與元月 24.4 億元相當，首季業績屬淡季格局，預估近 70 億元，季減約逾 10%，年增率可達 7%。