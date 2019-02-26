郭明錤：三星、華為「鉸鏈轉軸」折疊商機 奇鋐能見度最高

週二 (26 日) 中國券商天風證券蘋果分析師郭明錤發表研報指出，在三星 (Samsung) 與華為各自發表 Galaxy Fold 與 Mate X 後，考量到「鉸鏈轉軸」為折疊機最重要機構元件，看好鉸鏈轉軸供應商的營收與獲利在未來數年，可望受益。

該份報告指稱，「鉸鏈轉軸」為折疊機最重要機構元件，而 Samsung 與華為均為自行設計，單價高達 40 美元以上，Samsung 的 Galaxy Fold 與華為的 Mate X 雖然設計不同 (前者為內折，後者為外折)，但都需要「鉸鏈轉軸」實現折疊機的關鍵使用者體驗。

折疊機鉸鏈轉軸生產的進入門坎高，原因共有下列 4 項原因：

包含數十種金屬零組件，組裝程序複雜、

需 MIM、CNC 與沖壓等金屬製造工藝、

供貨商須熟悉數種金屬材質能力 (鋁、液態金屬等)、

精密、耐用、強度與輕薄規格均遠高於筆記本電腦的轉軸。

郭明錤對此表示，相信鉸鏈轉軸供貨商的營收與獲利在未來數年，可望顯著受益於高單價與折疊機出貨高速成長。

郭明錤並分析，由於 KH Vatec 是 Samsung Galaxy Fold 獨家鉸鏈轉軸供貨商，但 Galaxy Fold 2 新訂單有機會轉移至潛在供貨商包括：Seojin System、奇鋐 (3017-TW) 或新日興 (3376-TW)。

Samsung Galaxy Fold 鉸鏈轉軸因內折故設計較複雜，預期 Galaxy Fold 2 將在 2020 年第一季量產，且鉸鏈轉軸規格將升級，為滿足更高技術規格，故推估訂單有可能自 KH Vatec 移轉至 Seojin System、奇鋐或新日興，郭明錤認為，Seojin System 與奇鋐取得訂單機會較高，訂單分配比重仍需視良率而定。

同時奇鋐又是華為 Mate X 獨家鉸鏈轉軸供貨商，亦供應華為 5G 基地台高單價散熱模塊，雙方合作關係穩定，華為的 Mate X 採用外折設計。

郭明錤表示，具備幫華為量產能力的供貨商包括：長盈精密、比亞迪、奇鋐、新日興、Diabell、Amphenol，但相信奇鋐最終能取得訂單，因為奇鋐具有豐富的設計與組裝金屬件經驗，同時與華為又在其他的業務上擁有穩定關係。