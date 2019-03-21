央行利率預估連11凍 外銀：台灣經濟成長動能趨緩 央行今年凍息機率高

中央銀行今 (21) 日召開第 1 季理監事會議，央行總裁日前在立法院報告時說，今年經濟成長率「保 2」不成問題，被外界解讀，貼放利率將連 11 季凍息，不過外銀將台灣今年經濟成長率將從 2.6％下修至 2.2％，預期央行今年貼放利率將持續維持現狀一整年。

法國外貿銀行表示，台灣電子產業需求放緩，加上美中貿易戰影響，在內外環境不利因素齊聚下，台灣今年經濟成長率雖然保 2 不成問題，但全年經濟成長率恐將從原本預期的 2.6% 下修至 2.2%。

受到全球經濟放緩與美中貿易戰等因素衝擊，導致台灣出口訂單今年初以來下跌 8%，尤其是機械和電氣設備，但已開發市場（日本，韓國和美國）則為整體出口提供了急需的緩衝。

此外，儘管中國遊客來台人次減少，但來自日本、東協和美國的遊客抵減陸客減少，法國外貿銀行認為，分散風險策略有助台灣大幅度減少來自外部風險的衝擊。

儘管外界普遍預期，5G 技術可望替經濟成長注入新動力，但法國外貿銀行認為，手機更換周期延長，加上台灣對外貿易的高度依賴，將對經濟成長動能造成威脅，在市場還沒接納 5G 前、貿易摩擦還沒落幕前，都讓經濟成長動能充滿不確定性。

法國外貿銀行指出，雖然民間零售銷售放緩和消費者信心疲弱拖累經濟成長動能，但在穩定的住房市場支撐下，預料可望由建築業支撐投資增長，加上政府激勵措施吸引製造業回流，以及外商直接投資成長等帶動下，可望協助經濟朝多元化轉型發展。