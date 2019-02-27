奇鋐躋身折疊機鉸鏈轉軸供應商 華為Mate X訂單獨拿 徐圖三星Fold 2

折疊手機掀熱潮，散熱模組大廠奇鋐 (3017) 意外躋身概念股之一。中國天風證券分析師郭明錤點名奇鋐將成三星 Galaxy Fold 2 「鉸鏈轉軸」潛在供應商之一，激勵奇鋐週三 (27 日) 股價強勢大漲逾 4%，最高來到 34.2 元，波段漲幅逾 37%。有地表最強蘋果分析師美譽的師郭明錤轉向研究非蘋供應鏈，近日因三星 (Samsung) 與華為陸續發表首款折疊機，掀起市場話題，也跟進發佈相關報告，並指出折疊手機重要機構元件「鉸鏈轉軸」供應商未來數年可望高速成長，他研判，三星的下一代 Galaxy Fold 2 的「鉸鏈轉軸」的潛在供應商有機會轉至韓商 Seojin System、新日興 (3376) 或奇鋐。



他預估，Galaxy Fold 2 將在明年首季量產，且此款新機的「鉸鏈轉軸」訂單由 Seojin System 與奇鋐取得的機會較高，訂單配比視生產良率而定。而奇鋐也是華為 Mate X 獨家鉸鏈轉軸供應商，亦提供華為 5G 基地台高單價的散熱模組，雙方合作的關係堪稱穩定。



奇鋐受此報告激勵，股價大漲創波段新高價，不過，週三尾盤獲利回吐賣壓湧現，漲幅收斂到 2% 以內。而同樣被點名的新日興 (3376)，近日股價明顯回檔，週三力守百元大關。

