產創條例祭退稅條款 可望提振投資動能

行政院今 (21) 日通過產創條例修正草案，會計師認為，此次修法的最大亮點是，企業將保留盈餘用來實質投資，可免徵 5% 營所稅，預料將有助於提振企業投資動能。

產創條例即將在今年 12 月 31 日正式落日，包括投資抵減、天使投資、個人投資新創與員工獎酬股票等租稅減免確定可延長十年到 2029 年 12 月 31 日；同時，為鼓勵企業投資，企業保留盈餘進行實質投資並符合規定，可免徵 5% 營所稅。

永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華表示，此次修法重點在於擴大員工獎酬配股採孰低課稅之適用對象，並鬆綁一次到位募集金額較大之有限合夥創投事業，可採穿透課稅外。

楊建華指出，本次修法最大亮點在於，新增訂的保留盈餘進行實質投資可免徵營所稅，以此鼓勵業者運用獲利多投資，可活絡市場投資動能。

不過勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師陳惠明認為，未分配盈餘實質投資的免徵營所稅優惠，仍有部分細節尚待釐清，包括適用時間點，以及企業投資公建的租稅優惠，是否只能擇一適用？

陳惠明表示，未分配盈餘進行投資可免徵營所稅，是從辦理申報 2018 年未分配盈餘開始適用，並從盈餘發生年度的第二年起 3 年內投資始可減除，換言之，2018 年未分配盈餘，在 2019 年到 2021 年間投資皆可主張減除免徵營所稅。

陳惠明指出，草案實施年限是從公布日開始實施，假設該草案在今年 7 月 1 日公布，那麼今年 1 月 1 日到 6 月 30 日之間的投資，是否也可列為免徵營所稅範圍？

此外，企業將未分配盈餘投資重大公共建設所享有的租稅優惠，與實質投資的營所稅減除優惠是否只能擇一適用？陳惠明表示，課徵未分配盈餘所得稅立法意旨是避免企業保留盈餘，以規避股東稅負，因此當企業有投資規畫而保留盈餘不予分配，並非加徵未分配盈餘稅的原意。

陳惠明認為，本次修法是為了避免未分配盈餘稅阻礙企業長期發展動能，與一般租稅獎勵有別，並無重複獎勵，呼籲政府不該限制擇一適用。

