德國擬設國有基金 阻中資等外企收購關鍵企業

據消息人士表示，德國計劃在 2019 年底之前通過立法，設立國有基金，保護關鍵企業免受中資或其他外資的收購。

德國經濟部長 Peter Altmaier 在今年的 2 月份提出設立基金的計畫，作為更具防禦性的產業戰略一部分。知情官員表示，政府正在制定該項法律草案，預期該基金可望在明年啟動並開始運作。

消息人士指出，這計畫旨在透過國有基金在收購企業股份時與民營部門合作，以阻止不受歡迎的外資併購。政府可能在最初購買股份，然後儘快出售給私人投資者，直在某些情況下，該項基金也可以從一開始就與私人投資者合作。

「在過去，德國太不願意特別去定義國家利益。如今這樣的情況正在發生變化。」一位政府官員表示。「我們不能再繼續無所作為，讓一切都由自由市場力量來決定。這意味著對國家將進行更多保護。」

有專家認為，向來支持自由市場的德國有這樣的轉變，是為了應對中國當局所驅使的從客戶變競爭對手的外資企業，以及美國總統川普的單邊貿易制裁和更高關稅所帶來的威脅。

幾十年來，德國政界人士遵循戰後經濟部長 Ludwig Erhard 所提出的秩序自由主义 (ordoliberal) 理念，認為應該由自由市場應該決定贏家和輸家，國家只提供公平競爭的框架。

同時，歐盟作為一個整體，也正重新考慮歐盟的產業戰略和與中國的關係，以應對中國國有企業對許多國家關鍵企業或們的投資持續增加。歐盟委員會已敦促歐盟對中國企業進行相關約束，歐盟領導人預期也將於本週在布魯塞爾舉行的峰會上討論此一問題。