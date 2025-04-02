白宮證實川普關稅計畫 全球市場面臨貿易戰威脅

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-02 02:40

‌



根據路透報導，白宮周二 (4/1) 確認，美國總統川普將於周三 (4/2) 徵收新的關稅，但並未透露關稅的具體規模和範圍，這引發商業、消費者和投資人對全球貿易戰升級的憂慮。

川普數周來已經將 4 月 2 日宣布為「自由解放日」(Liberation Day)，這一天將推出可能顛覆全球貿易體系的大規模關稅，白宮計劃於美東時間下午 4 點 (台灣時間周四凌晨四點) 在玫瑰花園公布相關消息。

‌



白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 表示，對於那些對美國商品徵收關稅的國家，報復性關稅將在川普宣布後立即生效，而對進口汽車徵收的 25% 關稅將於 4 月 3 日生效。

川普已對鋁和鋼鐵進口徵收關稅，並提高對中國所有商品的關稅，但他也多次威脅要徵收更多關稅，儘管他有時會取消或延後這些計畫。

根據《華盛頓郵報》(Washington Post) 周二稍早報導，川普團隊正在考慮對幾乎所有國家的商品提高大約 20% 的關稅，而不是只針對某些國家或產品。聯邦政府預估這些新關稅可能為美國帶來超過 6 兆美元的收入，並可能作為回扣返還給美國民眾。

一位白宮助手表示，所有提前報導的內容都是「純粹的猜測」。川普的行動已經引發美國最大貿易夥伴的緊張關係。

貿易夥伴揚言祭出應對措施

加拿大已表示將對美國的關稅採取回應措施。加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 在溫尼伯市 (Winnipeg) 表示：「我們不會讓加拿大生產商和工人在與美國工人競爭中處於不利地位。」其他國家也威脅要採取反制措施，儘管它們也在尋求與白宮達成協議，以防止關稅的實施。

目前尚不清楚這些努力是否能在周三之前達成協議，但據了解，這些國家希望能在未來幾周內讓川普改變立場。

川普一直主張，美國工人和製造商在過去幾十年裡，因為自由貿易協議的推行，導致全球貿易障礙降低，造成美國市場的巨大失衡，尤其是美國與世界的商品貿易赤字，超過了 1.2 兆美元。

關稅戰傷的可能是美國自己

然而，經濟學家警告，他的解決辦法——徵收高額關稅——將會抬高國內外價格，並對全球經濟造成衝擊。耶魯大學預算實驗室 (Yale University Budget Lab) 的研究顯示，對現有關稅再加徵 20% 的關稅，將使每個美國家庭的負擔至少增加 3400 美元。

目前的跡象顯示，美國經濟正在失去動力，部分原因是川普混亂的經濟政策引發不確定性。大量的商業和家庭調查顯示，對經濟前景的信心正在下滑，擔憂川普的關稅會導致通膨重現。

由於投資人擔心，已經大幅拋售股票，並且自 2 月中以來，近 5 兆美元的市值已經從美國股市蒸發。

這些風險不僅局限於美國。從日本到英國，再到美國，全球各地的工廠在 3 月都出現了活動下滑的情況，企業在為川普的新關稅做準備時，部分企業也在加快貨物的出貨，以便趕在新措施生效之前。