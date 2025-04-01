GPU快燒壞！ChatGPT因吉卜力風格熱潮使用量暴增

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-01 23:30

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根據路透周二 (4/1) 報導，隨著 ChatGPT 的影像生成功能讓用戶能夠創建類似吉卜力 (Ghibli) 風格的人工智慧 (AI) 藝術，OpenAI 的聊天機器人迎來了使用量的爆炸性成長，並一度造成伺服器負荷過重，暫時限制該功能的使用。

這股病毒式的趨勢讓來自全球的用戶紛紛將以日本著名動畫工作室吉卜力 (Studio Ghibli) 風格繪製的圖像分享到社交媒體。吉卜力工作室由著名導演宮崎駿創立，並以《神隱少女》和《龍貓》等電影聞名。

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根據市場研究公司 Similarweb 的數據，ChatGPT 的每周活躍用戶數首次突破 1.5 億大關，創下今年的新紀錄。OpenAI 執行長阿特曼 Sam Altman 在本周一的 X(前推特) 文中表示：「我們在最後一小時內新增了一百萬用戶。」這與 ChatGPT 兩年前火熱推出後，用五天時間新增一百萬用戶的情況不相上下。

根據市場情報公司 SensorTower 的數據，ChatGPT 的活躍用戶數、應用程式內訂閱收入和應用下載量在上周均創下歷史新高，這是在 OpenAI 推出其 GPT-4o 模型的更新後，增強先進的影像生成功能。

SensorTower 表示，全球應用程式下載量和每周活躍用戶數分別成長 11% 和 5%，而應用程式內購買收入也成長 6%。

阿特曼在上周回應這股趨勢時表示：「看到大家喜愛在 ChatGPT 上創作的圖片真的很有趣，但我們的圖形處理器 (GPU) 快熔化了。」

著作權侵權疑慮

然而，這股吉卜力效應的強大使用量也引發有關潛在著作權侵權的討論。律師 Evan Brown 表示：「AI 生成的圖像模仿吉卜力工作室的獨特風格，可能涉及法律不確定性。著作權法通常只保護具體表達形式，而不是藝術風格本身。」

對於這一新功能使用的數據和與其合法性有關的問題，OpenAI 目前尚未對此作出回應。

隨著這一熱潮的興起，宮崎駿 2016 年對 AI 生成圖像的看法再次引起關注。他曾表示：「我完全厭惡這項技術。」他並補充道：「我絕不會希望把這項技術融入我的作品。」