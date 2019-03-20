日本將允許計程車業者在乘客搭車前決定車資

日本國土交通省將放寬計程車的相關規定，允許計程車業者在乘客上車前先決定好到目的地的車資。計畫在 2019 年度開始導入，屆時乘客只要使用手機 APP 來進行叫車，就可使用這項服務。

未來乘客將不用擔心因為塞車或司機繞路造成車資變貴，可以安心的搭乘計程車。預計在 4 月進行相關規定的修訂，日本各地的計程車業者只要向當地的運輸局提出申請，在審核通過後就可展開相關業務。日本國土交通省希望這個服務能在日本全國各地實施。

未來在日本搭乘計程車時，將可透過手機 APP 事先計算出車資 (圖：AFP)

這項新服務，透過在各家計程車業者所準備的 APP 上輸入乘客的搭車及下車地點，系統會自行計算出行車路線及車資。在取得乘客的同意後，司機就依照系統規畫的路線來行駛，就算途中司機決定變更行車路線，也不會對車資造成影響。而不論是網路叫車也好，還是路邊招車也好，都可以使用這項服務。

而乘客也可以選擇傳統的跳表方式，根據實際搭乘距離及時間來付費。配合乘客的需求，可在搭車途中變更計費方式。

在另一方面，由於天候狀況或各式活動造成大規模交通管制時，就有可能無法使用這項服務。

日本國土交通省在 2017 年 8 – 10 月時，曾經在東京進行相關的驗證實驗。系統預先計算出的車資，和目前跳表方式的車資差異只有 0.6%。參加該項驗證實驗的民眾當中，有 7 成表示「還想利用這項服務」。

日本計程車在 2017 年度的載客量，較 2000 年度時減少 4 成，呈現大幅度衰退。在無法自行駕駛的高齡人口及外國人觀光客不斷增加下，人們對於可安心使用的交通方式需求也不斷提高。

另外日本政府也考慮在未來允許「共乘方式計程車」上路，但不論是哪一項搭車服務，這類型的手機 APP 都是背後推手，加速日本政府在相關規定上進行放寬。