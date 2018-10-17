Uber勁敵Lyft為明年上半年IPO選定承銷商 估值或超151億美元

據《華爾街日報》報導，美國第二大網約車公司 Lyft，已經為明年上半年 IPO 選定了承銷商。摩根大通、瑞士信貸和 Jefferies 集團將一起領導此次發行。一些人表示，Lyft 的估值有可能超過今年早些時候估計的 151 億美元。

近期，其競爭對手 Uber 也表示將在 2019 年上半年進行 IPO，估值或高達 1200 億美元。而早些時候，Uber 曾將 IPO 的時間定在 2019 年下半年。

本周，Lyft 也向投資者公開了第三季盈利狀況。該公司第三季收入由去年同期的 3 億美元，上漲至 5.63 億美元，但虧損也由去年同期的 1.95 億美元，擴大至 2.54 億美元。Lyft 的盈利方式是收取傭金，該公司向每筆車費收取 25% 的傭金。

最近一年多來，Uber 負面消息不斷，Lyft 也趁機擴大了在美國的市場市佔率。

第三方分析機構 Second Measure 的數據顯示，Lyft 目前市場市佔率達到 24%，如果不計入 Uber 送餐服務，Lyft 市場市佔率達到 27%。而 Lyft 五月公布的數據顯示，該公司在美國打車市場市佔率達到 35%，2017 年 1 月市場市佔率還僅為 22%。

除了擴大國內市場市佔率，Lyft 也於去年進入其首個國際市場－－加拿大，並計劃進軍歐洲與拉丁美洲市場。而 Uber 雖然在全球營運，但剛從東南亞、俄羅斯與中國市場撤出，因為競爭激烈導致營運不佳。

雖然 Lyft 的估值遠遜於 Uber，但自 2016 年來，Lyft 的估值翻了三倍左右。

2017 年 4 月，Lyft 的估值還僅為 75 億美元。到 2018 年初，Lyft 融資 15 億美元，估值變成了 115 億美元。今年 6 月，在獲得由投資機構 Fidelity Investment 領頭的新一輪 6 億美元融資之後，Lyft 估值達到 151 億美元。

從 2012 年建立至今，Lyft 一共融資 51 億美元，而其競爭對手 Uber 在從成立至今的 9 年中，總融資額為 160 億美元。

《華爾街日報》另一則報導指出，上個月，投行高盛、摩根士丹利向 Uber 提出了估值建議，估值或達 1200 億美元，幾乎為兩個月前估值的兩倍。這個天價估值超出了美國三大汽車公司，通用汽車、福特汽車和菲亞特克萊斯勒汽車市值之和。

2018 年，科技公司爭相上市。今年至今為止，在美國 IPO 的科技公司股價平均上漲 33%。據華爾街日報，Uber 之所以提前上市，其中一個原因是擔憂再晚一點，市場會冷卻。

此外，據 CNBC 報導，Lyft 剛推出了一項新的包月服務，即用戶預付 299 美元，可以在 30 天內享受免費乘車或打折服務。訂閱用戶每個月可以免費乘坐 30 次 Lyft 網約車，只要每次的車費少於 15 美元。如果車費超過 15 美元，用戶需要支付差價。在 30 天內，從第 31 次服務開始，用戶每次可以享用 5% 的折扣。

其競爭對手 Uber 也在進行類似包月服務的測試。