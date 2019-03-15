不讓Lyft專美！傳Uber計畫4月開始IPO路演

知情人士週四 (14 日) 透露，汽車共乘公司 Uber 計畫 4 月起開始首次公開募股 (IPO)，跟上同業 Lyft 腳步。

該知情人士稱，Uber 下個月就會發佈必要的公開揭露文件，即 S-1 文件，並展開投資者的路演。

華爾街日報先前報導，Uber IPO 的投資銀行對該公司的估值高達 1200 億美元，這是 2014 年中國電商巨頭阿里巴巴在紐約證券交易所掛牌以來全球最大規模的 IPO，

Uber 在美國市場最大的競爭對手 Lyft 也在去年 12 月提交上市申請，且與 Uber 同一天提交，知情人士透露，Lyft 可能在 3 月底完成 IPO。

這兩家虧損中的公司彼此競爭，從 2018 年並列的財務數據可知，雖然 Uber 的規模遠較 Lyft 龐大，但 Lyft 成長速度更快，只是成長越快、損失卻越大。

Uber 和 Lyft 兩家 2008 年全年財務並列數據

Uber 和 Lyft 2017 年財務數據百分比變化

今年除了 Uber 和 Lyft 預計上市以外，還有 Slack、Pinterest 和 Palantir 等科技公司預計上市。

Uber 拒絕發表評論。

Uber 是一家全球物流和運輸公司，最近期在私人市場估值為 760 億美元，目前尋求高達 1200 億美元的估值，但一些分析師認為，根據該公司公布的選定財務數據，其估值釘在 1000 億美元左右。

Lyft 是一家規模較小的公司，在美國和加拿大的幾個城市擁有網約叫車和腳踏車租賃業務，尋求估值在 200 億美元至 250 億美元之間，較私人企業時的估值 150 億美元上升。

這兩家公司準備開啟一系列高價值科技公司的 IPO 競賽，為開年來安靜的 IPO 市場注入活力，而 Lyft 率先 IPO 也將使自身與後進同樣受惠。