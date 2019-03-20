梅伊致函歐盟 正式要求延後脫歐期限至6/30 英鎊應聲走貶

英國首相梅伊致函歐盟，正式要求將英國脫歐期限，從原定的 3 月 29 日，延後至 6 月 30 日；據悉，歐洲理事會主席圖斯克，已收到該信函。

受上述消息影響，英鎊應聲走貶；台北時間週三 (20 日) 晚間 8 點 49 分，Investing.com 報價顯示，英鎊兌美元下跌 0.76%，至 1.3167。

英鎊兌美元下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

3 月 12 日，梅伊的脫歐協議，二度遭到國會否決；隔日，國會否決了無協議「硬脫歐」的選項；3 月 14 日，國會表決結果顯示，確定延後脫歐期限，否決二次公投。

另一方面，英國下議院議長 John Bercow 日前援引 1 項有 400 多年歷史的議事規則，稱相同動議不可反覆表決，除非梅伊的脫歐協議，內容有重大調整，否則他不允許該協議於國會 3 度闖關。

梅伊的計畫，因 Bercow 出手阻攔而被打亂；為此，她致函歐盟，請求將脫歐期限延後至 6 月底。

歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 今日稍早表示，在脫歐一事上，歐盟已盡力配合英國，做出很大讓步，因此「不會重新談判，也沒有新的談判。」

容克並稱，若英國申請延後脫歐期限，歐盟各成員國，必須再次開會討論，決定是否批准此事，「本週內恐怕不會有決定」。