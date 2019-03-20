連聯準會主席都批評 「點陣圖」恐將遭到棄用？

如果美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 突然宣布不再發布點陣圖 (dot plot)，市場不應該太過驚訝，過去一段期間的點陣圖不僅不準確，而且帶來資訊混亂。

這是近日鮑爾在演講中強調的一個重點，他表示，如果人們太專注幾個點，可能會見樹不見林，錯失更大的畫面，最終形成「混亂的根源」。

在聯準會過去較長的時間中，聯準會並不向民眾公告利率要走向何方，交易者根據自己對經濟數據的解讀、對官員偏好的猜測，來判斷利率的可能走向，而實際上聯準會官員的看法則是一個祕密。

聯準會希望加大透明度

事情在 7 年前發生了變化，基於前主席葉倫 (Janet Yellen) 的努力，她希望讓決策更為透明，以免受到政治攻擊，而引入「前瞻性指引」，為貨幣政策決策者提供另一種推動經濟發展的工具，並認為點陣圖的公布有助外界明瞭聯準會的基調。

自 2012 年 1 月起，人們開始看到 Fed 官員對其認為「最有可能的情景下」，適當的聯邦基金利率軌跡，同時也在經濟預測摘要中，概述對美國失業率、實際 GDP 增速和通膨率的展望。

問題在於，自 2012 年以來，聯準會並沒有將這些概述看法及預測適當地聯繫起來，對點陣圖更缺少清楚的說明。以至於後來葉倫也發現了缺點，在 2014 年 3 月發表看法，認為人們不應過於專注在幾個點上。

無法總結政策走向

國際貨幣基金 (IMF) 經濟學家認為，目前公布的 FOMC 成員個人預測數據允許多種解釋，很難形成對未來的道路上一致的看法。

克里夫蘭 Fed 分行總裁 Loretta Mester 也提出批評，她在 2015 年的演講中指出，官方摘要應該「表明每個政策制定者對增長、失業和通貨膨脹的預測，以及他認為將實現這些結果的政策路徑」，而不是一個最終的整體預測。

聯準會去年 12 月點陣圖 (圖表取自 CNBC)

如果依據 2018 年 12 月 19 日公布的數據，今年聯邦基金利率中值將升至 2.90%，2020 年升至 3.10%，這和官員們的多次警告的並不一致，帶來了更加混亂。

Yardeni Research 資深經濟學家 Melissa Tagg 認為，鮑爾最新對「見樹不見林」的批評，意味著其實聯準會目前對未來前景沒有足夠清晰的認識，不確定性太高，因此對最新的點陣圖沒有太多信心。實際上，鮑爾似乎在質疑整個操作的有效性，並可能在暗示它的消亡。