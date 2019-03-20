〈財報〉聯邦快遞Q3黯淡 再降全年前瞻 盤後挫逾5%

聯邦快遞 (FedEx) (FDX-US) 週二 (19 日) 盤後公布第三季獲利和營收遜於預期，並下修全年獲利前瞻，此為去年 12 月以來第二度下修，該公司高層指出全球貿易放緩，令人擔心，盤後重挫 5.6%。

財報 & 財測關鍵數據

每股純益：3.03 美元 vs. 3.11 美元 (Refinitiv 調查的分析師共識)

營收：170.1 億美元 vs.176.7 億美元 (Refinitiv 調查的分析師共識)

去年同期每股純益 3.72 美元、營收 165 億美元。

FedEx 二度下修 2019 全年獲利預期，降至每股純益介於 15.10 美元至 15.90 美元區間，低於 Refinitiv 調查的分析師共識預期 15.97 美元。

FedEx 預期第四財季每股純益介於 4.58 美元至 5.38 美元區間，低於先前估計的 5.39 美元。

全球貿易持續緩降

FedEx 執行副總裁兼財務長 Alan B. Graf Jr. 表示，「國際宏觀經濟狀況放緩，且全球貿易成長持續緩降，這一點從我們 FedEx 國際營收年成長下降就可以看出來。」

儘管美國經濟強勁，FedEx 國際業務仍疲弱，尤其是歐洲地區，Graf 稱這主要是因為低收益的服務成長較快，且每趟運輸總重量下降。

為了彌補營收下降，Graf 稱 FedEx 啟動員工自願資遣計畫且限制招聘，同時也縮限公司的「可自由支配開支」，且審查是否還有其他可採的行動。

聯邦也提到歐洲業務整合費用，即因收購荷蘭物流公司 TNT 產生的費用，至 2021 財年該費用可能超過 15 億美元，並且「可能產生額外費用，這些費用與公司進一步轉型和優化業務的投資相關。」

過去一年 FedEx 股價大致下跌 27%，落後工業精選產業 SPDR 基金 (XLI-US) 1%。

中美貿易關稅談判持續卡關，週二多家外媒報導兩國的貿易談判進展，消息指出，部分美方官員擔心中國背棄某些貿易讓步協議。

亞馬遜競爭

在財報法說會上，FedEx 行銷傳訊長 Rajesh Subramaniam 否認亞馬遜 (AMZN-US) 在運輸領域造成威脅，聲稱過去 12 個月以來 (2018 年 12 月 31 日止) 亞馬遜在 FedEx 的營收總額中僅占 1.3% 以下。

「亞馬遜對我們未來成長根本不成威脅。」

分析師看法

在財報發布前，華爾街就急著調降目標價，但結果仍低於預期。

Stephens 分析師 Jack Atkins 認為，FedEx 投資者必需有耐心，「這又會是一次吵雜的財報結果，FedEx 可能會低於 EPS 的共識預期。」但他仍重申加碼的評級，目標價為 240 美元。

但自從該公司去年 12 月下修 2019 年 EPS 估計後，現在又顯然過高，過去下修財測可能會掩蓋掉獲利優於預期的光芒，但這回 FedEx 既是獲利和營收都遜於共識預期，又是下修財測，還補上 TNT 整併費用可能持續攀升、公司提高產能的能力受限等壞消息，投資者對其未來表現恐須持謹慎態度。