傳聯準會考慮讓通膨飆破2%.. 小摩：快買黃金和TIPS對沖吧

在市場概念裡，許多資產都被貼上了對沖通膨的標籤，但隨著聯準會考慮讓通膨高過目標，有些資產可能不再那麼奏效。

不管是股票指數還是農業以及新興市場資產，在價格上漲時都不時被視為價格走高的避風港。摩根大通表示，金融股在利率上升時能與之抗衡，而單種大宗商品或基礎金屬也能起到些作用，因為資源稀缺也會導致通膨上升。但據該公司分析，有兩類資產當前很明顯成為最佳選擇。

「當前聯準會的反應不是唯一一個影響實際資產的因素，在這種特殊的宏觀環境下，通膨保值債券 (TIPS) 和黃金或是最能經受考驗的通膨對沖工具，」John Normand 等策略師在 2 月 22 日的報告中寫道。「同樣重要的還有中國對某些大宗商品 (基礎金屬) 需求的結構性疲軟，以及其他大宗商品 (石油) 供應結構上更具有彈性。」

聯準會似乎在考慮使通膨高於其 2% 的目標，以抵消多年來一直低於該水平的影響。為應對聯準會讓通膨超過目標的「最新意圖」，摩根大通提出如上建議。當然，多年來政策制定者、經濟學家以及分析師一直高估價格的上漲，因此這可能是投資者永遠不會用到的一份保險。同時，摩根大通提到的中國基礎金屬需求的放緩，也會起到降低通膨的作用。