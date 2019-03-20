美股盤後 —  蘋果走跌+貿易隱憂再起 道瓊結束連四漲

週二 (19 日) 美股四大指數漲跌互見，蘋果領跌與美中貿易利空消息的背景下，道瓊結束連續四個交易日收漲，然而，AMD 股價飆升引領費半與那斯達克指數齊揚。

週二 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 26.72 點，或 0.10%，收 25887.38 點。

標普 500 指數下跌 0.37 點，或 0.01%，收 2832.57 點。

那斯達克指數上漲 9.47 點，或 0.12%，收 7723.95 點。

費城半導體指數上漲 18.58 點，或 1.34%，收 1407.35 點。

標普 11 個板塊示意圖。(圖：finviz)

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見，Independent Research 將蘋果評級從「買入」下修至「持有」，拖累蘋果 (AAPL-US) 股價開高走低，收跌 0.79%。

Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.17%；臉書 (FB-US) 上揚 0.69%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 1.13%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.28%。

AMD (AMD-US) 飆漲，激勵半導體類股走揚。Google 推出名為 Stadia 的遊戲平台，並將與 AMD 打造遊戲平台晶片，助攻 AMD 週二開盤一路飆漲，收漲 11.83%。

Google 神助攻，AMD 週二股價開高走高。(圖：AFP)

Nvidia (NVDA-US) 上漲 4.00%；Intel (INTC-US) 上揚 0.13%；美光 (MU-US) 上漲 1.92%；德州儀器 (TXN-US) 上揚 0.19%。

金融股集體收低。花旗 (C-US) 下跌 0.46%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 0.20%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.62%；高盛 (GS-US) 下跌 0.67%。

台股 ADR 方面。聯電 ADR (UMC-US) 上揚 0.54%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.54%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.23%；日月光 ADR (ASX-US) 與中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

企業財報方面，騰訊音樂 (TME-US) 週二收跌 2.88%。儘管最新財報營收優於預期，但在線音樂每用戶平均營收縮減，拖累該公司股價盤後重挫近 7%。

景氣風向球聯邦快遞 (FDX-US) 週二收跌 0.54%。

受到全球經濟放緩影響，聯邦快遞於盤後公布令人失望的第三季財報與疲弱的 2019 年前瞻指引，拖累該公司盤後股價大跌近 5%。

華爾街分析

聯準會今 (19) 日召開為期兩天的貨幣政策會議，市場對升息的預期為零，週二美股開盤走高，但隨著盤中貿易利空消息傳出，促使標普與道瓊指數週二收跌。

外媒傳出，美國和中國貿易談判代表計劃下週將於北京展開新一輪貿易談判，預計 4 月底前達成最終協議，但貿易談判障礙仍在，美方傳擔憂中國背棄貿易承諾，中方亦擔憂尚未取得川普政府取消關稅的保證。

Cetera Investment Management 研究部主任 Gene Goldman 表示：「市場已消化美中貿易戰消息，因此，如果有任何可能延長、推遲或改變美中達成協議的消息，將促使市場緊張不安。目前又回到謠言時買進，發生事實時賣出 (Buy therumor, Sell the fact) 的狀態。」

標普指數自 12 月 26 日以來反彈大漲，Charles Schwab 交易與衍生品部副總裁 Randy Frederick 對此警示：「現在是有點謹慎的好時機，而非隨波逐浪。」

Frederick 稱：「我們 (標普) 離歷史高點僅幾個百分點之遙，並不是說今年我們不會看到歷史新高，但這麼快就出現就有些讓人驚訝。」