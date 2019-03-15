麻生太郎：為達成2%通膨目標 採取彈性政策有必要

日本副總理兼財務大臣的麻生太郎，在週五 (15 日) 於內閣會議後的記者會上，針對日本央行 2% 的通膨目標表示，「太過堅持反而變得很怪」。認為在政策的因應上，需要具有彈性。

為了脫離通貨緊縮的窘境，日本政府與日本央行在 6 年前提出了「共同聲明」。也由於這項聲明，日本央行提出了 2% 的通貨膨脹目標，並持續大規模的貨幣寬鬆政策。

日本央行總裁黑田東彥 (圖：AFP)

對於相關問題，麻生太郎在 15 日的記者會上表示，「在共同聲明發表之後，狀況已經發生了非常多的改變。只有記者們與日本央行還在 2% 的通膨目標上打轉，在日本國民當中認為『如果通膨沒有達到 2% 這個數字，就太不像話了』的人，應該一個都沒有」。

他接著補充，「太過於堅持 2% 的話，反而會變得很怪。關於這點必須多加思考」。認為不要過度侷限在數字上面打轉，具有彈性的政策也是必要的因應之道。

日本央行在金融政策方面，近 6 年以來持續著大規模的貨幣寬鬆作法。不僅在物價目標的達成上未見成效，也造成金融機關在收益能力上的低落。更讓外界對於種種的副作用，產生了疑慮。

加上日本在 2019 年 10 月 1 日起，消費稅率將從目前的 8% 調為 10%，更讓人關切今後日本物價的變化發展。