安倍：只要沒發生雷曼兄弟般的衝擊事件 消費稅必漲

據日媒報導，日本首相安倍晉三出席議會備詢時再度堅定強調，若沒有發生如雷曼兄弟倒閉般的金融風險，那麼原定於 2019 年 10 月上調的消費稅計劃就將執行。

安倍晉三於週二 (5 日) 在日本參議院的預算委員會中列席答詢，日籍議員蓮舫提出質詢表示：「是否願意將 (2019 年 10 月消費稅) 不調漲稅率這個事項，列在參議院選舉公約上來讓日本國民做出選擇？」，

安倍晉三回覆強調，「目前的方針是，只要沒有發生像雷曼兄弟等級般的衝擊性事件，消費稅就將會進行調漲」，明確表明堅定的立場。

日本首相安倍晉三 (圖：AFP)

而事實上安倍晉三早在 2018 年 10 月 15 日時就曾經表示，希望消費稅在 2019 年 10 月 1 日正式調漲到 10%。在當時也研擬了相關配套措施，例如在超市購買食物飲品時，若在店內食用則需收取 10% 的消費稅，若是外帶則維持與目前相同的 8% 消費稅率。

日本上一次進行消費稅率調整，是在 2014 年 4 月 1 日，稅率由原本的 5% 增為 8%。在當時造成個人消費大幅滑落，同年 4 – 6 月的 GDP 年減 1.7%，換算成年率為 6.8% 的大幅度衰退。

有鑑於此，此次日本政府擬訂了許多刺激消費的配套措施，例如持信用卡、手機條碼 QR Code、電子錢包消費將可獲得 5% 的點數回饋等，希望將衝擊降到最低。