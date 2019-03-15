歐股盤前─英國會通過「延期脫歐」 指數期貨漲跌互見

英國國會日前通過「延期脫歐」，並否決舉行二次公投的修正案；今 (15) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週五下午 3 點 10 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.31%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 1.02%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.31%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.27 %。

截至發稿，上證綜指上漲 1.04%，深證成指上漲 1.41%；南韓 Kospi 指數上漲 0.95%，日經 225 指數上漲 0.77%；台股收漲 90.59 點，至 10439.24 點。

據傳「川習會」將延至 4 月舉行，美國財政部長梅努欽也證實，總統川普和中國國家主席習近平，不會在 3 月見面；美中貿易協議前景，仍充滿不確定性，週四美股漲跌互見。

昨日標普 500 指數收跌 2.44 點 (-0.1%)，至 2808.48 點；道瓊工業指數收漲 7.05 點 (0.03%)，至 25709.94 點；那斯達克指數收跌 12.49 點 (-0.2%)，至 7630.91 點。

英國國會下議院日前以 412 票贊成、202 票反對，通過延長里斯本條約第 50 條期限，確定「延期脫歐」。

3 月 12 日，英國首相梅伊的脫歐協議，再度遭到國會否決；3 月 13 日，國會否決了無協議「硬脫歐」的選項；昨日，國會表決結果顯示，確定延後脫歐期限，否決二次公投。

梅伊先前提議，若國會在 3 月 20 日之前，表決通過脫歐協議，政府會向歐盟申請，將脫歐期限延後至 6 月 30 日。