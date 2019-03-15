福斯柴油引擎排廢造假 美SEC控「大規模詐欺」提起訴訟

美國證券交易委員會 (SEC)，日前對德國福斯汽車 (Volkswagen) 及其前執行長 Martin Winterkorn，提起訴訟，並稱 2014 至 2015 年間，福斯高層明知美國有超過 50 萬輛福斯柴油引擎車輛，不符廢氣排放標準，卻選擇隱瞞，並於美國市場發行逾 130 億美元的債券和資產抵押債券，可謂「大規模詐欺、欺騙投資人。」

2015 年，福斯汽車爆發柴油引擎排廢造假醜聞，其於美國銷售的柴油車中，加裝了具「作弊」功能的軟體，一旦該軟體偵測到，當下正在進行廢氣排放檢測，就會啟動「減效裝置」，使廢氣排放量降至合格範圍內；醜聞爆發後，福斯累計花費了約數十億美元，才平息此事，並召回數百萬輛汽車。

SEC 在向舊金山法院提交的訴狀中指出，福斯隱瞞車輛不符合美國廢氣排放標準的事實，藉此以更具吸引力的價格發行債券，並從中獲得數億美元收益，此舉猶如「大規模詐欺」。

SEC 正持續蒐集相關證據，盼證明福斯在對投資人發行債券的同時，隱瞞了柴油引擎排廢造假一事。

福斯汽車透過聲明表示，SEC 的指控，「無論在法律或事實層面，皆存在瑕疵」，福斯會全力抗辯；截至發稿，CNBC 報價顯示，福斯股價下跌 0.62%，至 143.26 歐元。