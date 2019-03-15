友訊推新品 瞄準IoT、企業市場

友訊科技 (2332) 瞄準物聯網帶動智慧家庭商機，14 日宣佈推出全新旗艦款 Full HD 戶外型無線網路攝影機 DCS-8600LH，專為居家影像監控應用而打造，搭載 135 度廣角攝影視野，1080p Full HD 兩百萬畫素高解析畫質及 7 米夜視功能，及符合 IP65 認證防水防塵。代理的品牌 ARRIS 旗下 Ruckus Networks，也宣布在亞太區推出企業級雲端代管的 Wi-Fi 解決方案—Ruckus Cloud Wi-Fi。Ruckus Cloud Wi-Fi 可讓網路管理人員透過一個以 Web 或行動應用程式為基礎的儀表板，管理數個站點。此解決方案的目標，在協助 IT 人員精簡的組織，如學校、零售商、專業服務公司、倉儲和飯店業者，除了能輕鬆部署與管理數個站點的網路之外，同時能為其學生、賓客及客戶提供高品質的連線服務。另外，相較於其他解決方案，由於 Ruckus Cloud Wi-Fi 同時具備雲端效率，以及可在更廣大區域服務更多使用者的高效能無線基地台(AP)，有助於企業或組織降低其總持有成本(TCO)。



Ruckus Cloud Wi-Fi 現已於亞太區推出，Ruckus Networks 台灣、香港暨澳門總經理許慧嫻表示，亞太區的企業組織紛紛展開數位轉型，為了加速企業成長並提升營運效率，需要穩定且高效能的 Wi-Fi 網路。Ruckus Cloud PLM 業務主管暨資深總監 Phal Nanda 表示，「我們即將推出多種 SaaS(軟體即服務)產品，Ruckus Cloud Wi-Fi 是我們即將推出的軟件即服務 (SaaS) 的首個基本服務，能為我們的客戶與合作夥伴創造更高的價值，並與市面上其他解決方案有所區隔。」



另外，友訊也宣佈推出全新旗艦款 Full HD 戶外型無線網路攝影機 DCS-8600LH。DCS-8600LH 專為居家影像監控應用，搭載 135 度廣角攝影視野，1080p Full HD 兩百萬畫素高解析畫質及 7 米夜視功能，最大的特色是符合 IP65 認證防水防塵，可達到完全密封防塵，避免攝影機受到外部環境的傷害，相當適合車道、庭院、門外等區域，讓即時監控不再侷限於室內，可將無線網路攝影機設置在戶外的區域，大幅提升影像監控的視角與居家安全。



DCS-8600LH 採用獨特的強力磁吸式設計，可以便利地找到絕佳角度安裝攝影機，包括牆壁、門口、甚至天花板上。對於網路攝影機用戶最在意的影像與資訊安全性，DCS-8600LH 採用了 AES 雙層加密機制，透過此類型加密機制，影像透過網路傳輸的過程全面地受到高度保密，可謂提供了神盾級的守護。