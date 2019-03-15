台中銀去年獲利創高 擬配股利0.8元 今下午召開法說會

台中銀 (2812) 近年體質改善，獲利表現逐年提升，2018 年稅後純益 40.03 億元，創歷史新高，每股稅後純益 1.18 元，擬配股利 0.8 元，配發率 67.8%，今日下午召開法說會。台中銀 2018 年稅後純益 40.03 億元，超越前一年度 36.33 億元，每股稅後純益連續三年成長，創下 1.18 元的佳績，資本適足率及總資產分別來到 12.35%、6,845 億元。配合政府新南向政策，2018 年首度將據點推向海外，設立馬來西亞納閩分行、吉隆坡行銷服務處。



台中銀過去三年股利政策以現金股利為主、股票股利為輔，董事會 14 日通過，擬配發股利 0.8 元，站上近三年新高，2018 年股息以 0.28 元現金股利搭配 0.52 元股票股利，配發率 67.8%。



台中銀 2018 年股利政策改以股票股利為主，有利充實營運資金、強化財務結構，而股東在股價走強情況下相對有利。從技術線型觀察，台中銀自年初來股價上漲 6.86%，多頭氣勢強勁，惟股價在 11.15 元面臨套牢壓力，後續能否維持多頭成為關鍵。