外資占台股比重近4成 集保建雙語版IR整合平台

集保結算所今 (15) 日舉行「投資人關係 (IR) 整合平台啟動儀式暨 ESG 論壇」，整合平台讓電子投票與國際接軌，為中英文雙語版，金管會主委顧立雄表示，投資人權益保護，是全球共同致力的重要議題，外資投資台灣證券市場近 4 成，藉此平台可提供投資人及發行公司雙向溝通管道，達成便利股東行使股東權利等目標。

集保結算所董事長林修銘指出，集保結算所繼電子投票、集保 e 存摺 APP 功能擴大，便利機構法人與散戶投資人參與電子投票及參與股東會，接著更持續擴大平台經濟以及電子投票生態系，林修銘特別強調，「電子投票生態系」已經從電子投票服務，進一步延伸至投資人關係服務，因此今年進一步與國際接軌，建立中英雙語版的「投資人關係整合平台」，提供投資人必要資訊，並能滿足發行公司間互動需求。

顧立雄表示，良好的投資人關係，有助企業瞭解投資人需求、提供更多資訊給投資人，並開啟雙方對話機制，以獲得投資人對公司經營的長期支持，是推動公司治理重要的一環。集保建置此平台提供溝通管道，將有助於促進雙方充分且及時溝通，落實公司治理理念。

顧立雄指出，金管會 2013 年對外發布為期 5 年的「強化我國公司治理藍圖」，去年再發布為期 3 年的「新版公司治理藍圖（2018～2020）」，要求外資持股比例達到 3 成以上或資本額達到 100 億以上的上市櫃公司，從 2019 年開始，要提供英文版的財務報告、年報、以及股東會的議事手冊，讓國際投資人能更了解公司狀況。

顧立雄進一步表示，投資人權益保護已是全球共同致力的重要議題，外資投資我國證券市場近 4 成，希望藉此平台提供投資人及發行公司雙向溝通管道。

顧立雄還指出，金管會近年來積極推動上市櫃公司落實企業社會責任，除了請證交所與櫃買中心訂定企業社會責任實務手則，引導企業重視環境、社會與治理（ESG）與公司治理落實。截至去年底，上市櫃公司已申報 106 年度企業社會責任報告書家數已有 448 家，顯示企業投入及重視。