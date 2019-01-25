友訊推全新WiFi漏水感測器DCH-S161 支援Google語音助理

接智能家居趨勢來臨，D-Link 友訊 (2332) 宣布推出支援 Google Assistant 語音控制的全新 WiFi 漏水感測器 DCH-S161，內建感測裝置的 DCH-S161，當出現特殊情況會主動即時透過 LED 燈或是警報器提示使用者須注意家中漏水狀況，並整合 mydlink 雲服務的多項功能，將「智能家居」體驗進一步昇華。為了讓用戶外出時亦能得悉家中的情況，DCH-S161 能配合 mydlinkapp 應用程式使用，內建電池與 WiFi 連接功能，只要點擊感測器機身上的 WPS 按鈕，就能連接到家中的 WiFi 網路，透過 mydlink app，就能隨時隨地查看設備的工作狀態，一旦發生漏水情況，用家也能及時透過手機獲得通知，避免情況進一步惡化。透過整合 Google Assistant 的語音控制，也可以用英文輕鬆的詢問 Google 了解家中漏水的狀況。



DCH-S161 擁有迷你外型設計，純白色的外殼，內置雙天線支援 802.11 n/g 2.4GHz 頻段，在感測器背面提供一條 1.8m 長的感測線，能彈性的提供不同家庭的需求。